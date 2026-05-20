Une femme de 84 ans sort du FlixBus pour aller aux toilettes sur une aire d'autoroute... il repart sans elle

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Un FlixBus

Dans le sud de la France, une femme de 84 ans a été abandonnée sur une aire d’autoroute alors qu’elle était passagère d’un FlixBus. Le bus est parti sans elle.

Quand on s’arrête sur une aire d’autoroute, il est important de ne rien oublier, y compris des passagers. En effet, des parents ont déjà abandonné leurs enfants sur une aire d’autoroute. Vendredi 15 mai, c'est une femme âgée de 84 ans qui a eu une frayeur similaire. Elle prenait un FlixBus pour rejoindre Bordeaux mais en montant dans le véhicule, elle a appris que les toilettes qu’elle comptait utiliser pendant le trajet étaient condamnées pendant toute la durée du voyage.

Un FlixBusCrédit photo : iStock

Au cours du trajet, le FlixBus s’est arrêté sur une aire d’autoroute entre Narbonne et Toulouse pour une pause de 15 minutes. La personne âgée en a profité pour aller aux toilettes sur l’aire d’autoroute, où il y avait de l’attente.

Le bus repart sans elle

Malheureusement, quand elle est revenue sur le parking pour monter dans le bus, elle a constaté que ce dernier était parti sans elle. La femme de 84 ans a donc été abandonnée, sans véhicule. Elle n’est pas la seule à avoir vécu cette mésaventure puisqu’un homme a notamment oublié sa femme sur une aire d’autoroute avant de s’en rendre compte 300 km plus tard.

Une aire d'autorouteCrédit photo : iStock

La vieille dame n’a cependant pas paniqué et a trouvé de l’aide auprès d’un jeune couple qui a réussi à joindre le siège de FlixBus. Les jeunes l’ont ensuite emmenée dans leur voiture pour la conduire au prochain arrêt où le bus l’attendait.

Quand elle a retrouvé le véhicule, l’octogénaire n’a eu aucune excuse de la part de la conductrice qui lui a simplement dit : “Allez, montez, montez”, comme le rapporte La Dépêche.

La suite après cette vidéo

FlixBus n’est pas responsable

De son côté, la compagnie FlixBus se défend et affirme que ses chauffeurs “ne sont pas tenus de compter les passagers”. En effet, en raison des multiples arrêts du bus, il serait “complexe” pour les chauffeurs de compter les passagers à chaque fois.

Deux jours plus tard, la victime de cet oubli a fait le trajet inverse et tout s’est bien passé cette fois. Bien qu’elle n’ait pas été oubliée, une chose est sûre : elle ne reprendra plus jamais de FlixBus.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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