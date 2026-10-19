Il célèbre la messe en direct et parle de la mort aux fidèles : quelques instants plus tard, un crucifix géant se détache et l'écrase

En Équateur, un prêtre est tragiquement décédé ce week-end lors d’une messe retransmise en direct, après qu’un crucifix géant lui est tombé dessus.

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Capture d'écran montrant le crucifix tomber sur le père Patricio Sánchez Molinari

Un drame s’est déroulé dans l’enceinte de l’église Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Guayaquil, la plus grande ville de l’Équateur.

Un prêtre était en train de célébrer la messe, diffusée en direct, lorsqu’un énorme crucifix en bois s’est détaché du mur et l’a écrasé, selon les informations relayées par People.

Un prêtre de 53 ans décède dans une église

Le terrible incident a eu lieu dans la soirée du samedi 17 octobre. L’archidiocèse de Guayaquil a identifié la victime comme le père Patricio Sánchez Molinari dans une publication Instagram partagée le même jour.

« L’archidiocèse de Guayaquil s’unit aux prières pour le repos éternel de son âme et exprime sa solidarité, son affection et son amour à la communauté rédemptoriste, à sa famille et à ses amis », peut-on lire.

Communiqué de presse publié par l'archidiocèse de Guayaquil sur les réseaux sociauxCrédit Photo : Facebook

Le religieux était âgé de 53 ans au moment de son décès. Que s’est-il passé ?

Un énorme crucifix en bois tombe sur le religieux

Sur les images retransmises en direct sur les réseaux sociaux, on voit Patricio Sánchez Molinari se tenir debout à la chaire pendant l’office. Un grand crucifix en bois, fixé au mur derrière lui, se détache et le percute violemment à l’arrière de la tête, le faisant tomber au sol.

Des cris de panique et de détresse s’élèvent parmi les fidèles tandis que plusieurs femmes accourent à son secours. « Mon père, mon père ! Appelez une ambulance ! », peut-on entendre dans la vidéo.

Selon le média équatorien Expresso, l’ecclésiastique évoquait la mort avant de se faire percuter. « Chers frères et sœurs, un jour, nous tous ici présents mourrons aussi », aurait-il déclaré à la foule.

Pour l’heure, on ignore si le prêtre est mort sur place.

La suite après cette vidéo

Une enquête ouverte

À la suite de ce drame, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce qui s’est passé et identifier la cause de la chute du crucifix. Pour ce faire, une équipe de la police scientifique s’est rendue sur place.

Patricio Sánchez Molinari était membre de la Congrégation du Saint-Rédempteur, un ordre religieux de prêtres et de frères voués au travail missionnaire, à la prédication et au service des communautés défavorisées, créée en 1732.

Au lendemain de sa mort, une messe a été célébrée par le père Pedro au sein de l’église. Celui-ci a rendu hommage au défunt

« Pour nous, comme pour vous, il était un prêtre, un pasteur, une vocation qui l’a conduit à devenir religieux. Nous devons pleurer, nous attrister (…) », a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter :

« Le symbole de la croix est tombé sur lui. Mais le symbole n’est pas le Christ, c’est la croix ».

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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