Un prêtre surpris torse nu en train de cacher la fiancée d'un paroissien sous l'évier de sa salle de bain

Stupéfaction au Brésil, où un prêtre a été surpris torse nu en train de cacher la fiancée d’un paroissien sous le lavabo de sa salle de bain.

Les habitants de Nova Maringá, dans l’État brésilien du Mato Grosso, n’en reviennent toujours pas.

Lundi 13 octobre, cette petite commune comptant 5000 âmes est tombée des nues après la diffusion d’une vidéo montrant le prêtre de la paroisse locale - Luciano Braga Simplicio - dans une situation compromettante.

Sur ces images, le révérend apparaît torse nu et vêtu d’un short de sport. Celui-ci semble cacher une jeune femme sous l'évier de sa salle de bain.

Crédit Photo : Capture d'écran

Cette séquence a été filmée par un groupe d’hommes qui s’est introduit dans la maison paroissiale.

Peu avant, ces individus avaient eu vent d’une rumeur selon laquelle l’homme d’église entretenait une liaison avec Isabela, la fiancée de l’un des paroissiens.

Selon le blog communautaire Pelo Bem de São José, Luciano Braga Simplicio aurait fait entrer discrètement la femme en question chez lui lundi matin, alors que son compagnon était en voyage d’affaire.

Crédit Photo : NDMais

Qui croire ?

Cette allégation a poussé le père et des amis du fiancé à se rendre dans la maison paroissiale pour confronter l’homme d’église. De prime abord, le pasteur a refusé de laisser entrer les hommes, et le ton est rapidement monté.

Malgré les protestations de l’occupant des lieux, le groupe est parvenu à se faufiler à l’intérieur. C’est dans ce contexte que les fidèles ont trouvé la future épouse, âgée de 21 ans, en larmes, allongée sous le lavabo.

Crédit Photo : NDMais

Cet incident a provoqué une onde de choc dans la communauté. Alors que cette affaire déchaîne les passions, Luciano Braga Simplicio et la paroissienne nient avoir eu des relations intimes.

Selon le journal local Termometra da Policita, le révérend a affirmé que la femme avait utilisé sa salle de bain pour prendre une douche après avoir passé une partie de la matinée à faire du bénévolat à l’église.

Crédit Photo : NDMais

Une enquête interne ouverte

Le diocèse de Diamantino, responsable de la tutelle du prêtre brésilien, a ouvert une enquête interne pour établir les circonstances exactes de cet incident.

« Nous informons que, soucieux du bien de l'Église et du peuple de Dieu, toutes les mesures canoniques nécessaires sont déjà prises. Nous demandons la compréhension et la prière de tous ».

Crédit Photo : NDMais

L'enquête devrait révéler si Luciano Braga Simplicio a enfreint le Code de droit canonique de 1983, qui interdit aux prêtres de l'Église latine toute relation affective, et a fortiori se*uelle, selon le média.

La femme quant à elle, a déposé plainte, affirmant que la vidéo avait été diffusée à tort suite aux agissements présumés du prêtre. Celle-ci est connue pour assister son prétendu amant à la messe.

Crédit Photo : NDMais