« C'était très stressant » : les cloches de cette église de Dordogne sonnent toute la nuit sans interruption et terrifient les habitants

Des cloches qui ont sonné durant 7 heures sans interruption
Comme dans toutes communes et villages qui se respectent, les cloches de l’église sonnent en journée. Si vous tendez l’oreille, elles résonnent à chaque début d’heure pour donner l’heure, y compris la nuit.
C’est d’ailleurs le cas de Périgueux, en Dordogne, à une différence près. Durant la nuit du 3 au 4 août, les cloches de l'église ont dérangé les habitants. Arrivé minuit, elles ont bien sonné. Sauf qu’elles ne sont plus arrêtées ensuite.
Des habitants inquiétés par le bruit assourdissant
Crédit photo : zachvw/ iStock
Selon ICI Périgord, les cloches ont résonné à minuit et ce, en continu jusqu’à 7 heures du matin. De cette façon, difficile de trouver le sommeil pour les riverains. Les témoins habitant non loin de l’église ont raconté que les carillons faisaient un sacré tapage.
« C'était très stressant, on s'est dit, ce n'est pas la fin du monde, mais c'était un peu comme une sirène, comme si on nous avertissait qu'il y a une catastrophe qui arrive. C'était abominable », se rappelle Cédric.
Même son de cloche chez Jean-Jacques qui pensait qu’un terrible événement s’était produit, au point de sortir de chez lui à 4 heures du matin pour voir ce qui se passait. Quant à Bruno, il a failli appeler les forces de l’ordre, tandis que les oiseaux aussi ont pâti du bruit, apeurés par le son des carillons.
Ce n’est qu’après 7 heures de vacarme continu qu’une paroissienne s’est rendue à l’église pour débrancher le système électrique. Selon le père Bruno de Berru, les forts orages qui ont éclaté ce jour-là seraient responsables du dysfonctionnement du système. Depuis une semaine, les cloches de l’église Saint-Georges ont cessé de résonner. Une société spécialisée dans son entretien a été contactée pour en savoir plus sur cet incident. Mais depuis, les habitants peuvent dormir dans le calme.