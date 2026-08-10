« C'était très stressant » : les cloches de cette église de Dordogne sonnent toute la nuit sans interruption et terrifient les habitants

Les habitants de cette ville de Dordogne ont été réveillés par le son des cloches qui a résonné toute la nuit.

Des cloches qui ont sonné durant 7 heures sans interruption

Comme dans toutes communes et villages qui se respectent, les cloches de l’église sonnent en journée. Si vous tendez l’oreille, elles résonnent à chaque début d’heure pour donner l’heure, y compris la nuit.

C’est d’ailleurs le cas de Périgueux, en Dordogne, à une différence près. Durant la nuit du 3 au 4 août, les cloches de l'église ont dérangé les habitants. Arrivé minuit, elles ont bien sonné. Sauf qu’elles ne sont plus arrêtées ensuite.

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Des habitants inquiétés par le bruit assourdissant

Crédit photo : zachvw/ iStock

Selon ICI Périgord, les cloches ont résonné à minuit et ce, en continu jusqu’à 7 heures du matin. De cette façon, difficile de trouver le sommeil pour les riverains. Les témoins habitant non loin de l’église ont raconté que les carillons faisaient un sacré tapage.

« C'était très stressant, on s'est dit, ce n'est pas la fin du monde, mais c'était un peu comme une sirène, comme si on nous avertissait qu'il y a une catastrophe qui arrive. C'était abominable », se rappelle Cédric.

Même son de cloche chez Jean-Jacques qui pensait qu’un terrible événement s’était produit, au point de sortir de chez lui à 4 heures du matin pour voir ce qui se passait. Quant à Bruno, il a failli appeler les forces de l’ordre, tandis que les oiseaux aussi ont pâti du bruit, apeurés par le son des carillons.

Ce n’est qu’après 7 heures de vacarme continu qu’une paroissienne s’est rendue à l’église pour débrancher le système électrique. Selon le père Bruno de Berru, les forts orages qui ont éclaté ce jour-là seraient responsables du dysfonctionnement du système. Depuis une semaine, les cloches de l’église Saint-Georges ont cessé de résonner. Une société spécialisée dans son entretien a été contactée pour en savoir plus sur cet incident. Mais depuis, les habitants peuvent dormir dans le calme.