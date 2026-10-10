Une conductrice de bus scolaire licenciée après avoir laissé un élève de 10 ans sauver un chaton sur le bord de la route

Aux États-Unis, une conductrice de bus scolaire a été licenciée pour avoir laissé un enfant sauver un chaton au bord de la route.

Une décision qui divise !

Il y a quelques jours, une conductrice de bus scolaire américaine a autorisé un enfant à secourir un chaton au bord de la route. Mais ce geste lui a coûté son emploi, rapporte le magazine People.

Son licenciement a provoqué la colère des parents d’élèves, qui ont uni leurs forces pour lui venir en aide.

Une conductrice laisse un élève sauver un chaton sur le bord de la route

Cynthia Morgan, 67 ans, a été renvoyée plus tôt cette semaine, pour avoir laissé Alex Thomas, un écolier de 10 ans, descendre du véhicule pour sauver un chaton trouvé sur le bas-côté.

Le petit garçon, scolarisé à la North Harford Elementary School, une école primaire de Pylesville, dans le Maryland, a porté secours à l’animal sur une route de campagne. Ce jour-là, la sexagénaire y assurait son transport scolaire.

Selon nos confrères américains, le garçonnet était le seul enfant à bord du bus scolaire à ce moment-là.

Un journal local précise que la conductrice a gardé le petit chat avec elle après avoir déposé Alex à l’école.

De son côté, la mère du garçon, Taffy Thomas, a expliqué que son fils aurait été « dévasté » s’il n’avait pas pu aider le félin.

Les parents d’élèves en colère

Pour l’heure, on ignore comment la hiérarchie a eu vent de cette histoire de sauvetage. Une chose est sûre : son renvoi a suscité une onde de choc au sein de la communauté.

« Le fait qu’elle ait été renvoyée pour un acte de gentillesse pèse vraiment sur lui. C’est impardonnable et cruel », a ajouté Taffy Thomas à propos de son fils.

Cynthia Morgan conduisait des bus pour les écoles publiques du comté de Harford depuis 11 ans. Licenciée, elle a confié être anéantie par cette décision.

Certains parents estiment que son licenciement est excessif. Une pétition réclamant sa réintégration a été lancée. Elle avait recueilli plus de 1 000 signatures ce vendredi 9 octobre.

« Au fil des années, Cynthia est devenue bien plus qu’une simple conductrice de bus pour nos enfants. C’est une personne qu’ils ont hâte de retrouver chaque matin et chaque après-midi. Sa gentillesse et sa chaleur humaine permettent aux élèves de se sentir en sécurité et à l’aise », peut-on lire sur le document.

Ou encore :

« Son licenciement brutal représente une perte, non seulement pour les élèves qui prennent son bus, mais aussi pour toute notre communauté ».

La suite après cette vidéo

Licenciée pour des raisons de sécurité

Selon Carolyn Kalambihis, une mère d’élève, la situation n’a pas été gérée de manière appropriée. Elle estime également que la route en question était peu fréquentée.

« Nous trouvons que le licenciement est un peu excessif », a-t-elle confié.

Dans un communiqué transmis aux médias locaux, les écoles publiques du comté de Harford ont déclaré que la sécurité des élèves restait leur « priorité absolue et que les décisions relatives à la certification des conducteurs étaient prises en tenant compte de cette responsabilité ».

La sexagénaire a été licenciée pour des raisons liées à la sécurité des élèves. Il lui est reproché d’avoir autorisé un garçon de 10 ans à descendre du bus pour récupérer un chaton blessé sur le bord de la route. Elle aurait aussi gardé l’animal et conduit avec lui sur ses genoux après avoir déposé le garçon.

Le district scolaire a ajouté :

« Les décisions d’attribution ou de retrait de cette autorisation ne reposent pas toujours sur un seul facteur, mais tiennent souvent compte de plusieurs circonstances et exigences ».

Celui-ci a toutefois souligné que Cynthia Morgan était employée par un prestataire indépendant, la société Cleary Transportation Inc.

Affaire à suivre…