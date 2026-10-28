Il refuse d'enlever la croix de 30 cm de son jardin malgré 38 000 euros d'amende : cinq ans plus tard, c'est le district qui gère son quartier qui lui verse 60 000 euros

Aux États-Unis, un homme a été attaqué en justice pour avoir installé une croix de 30 cm dans son jardin. Cinq ans plus tard, il a reçu 60 000 euros de dédommagement.

Wayne et Bonnie Anderson vivent dans la commune de The Villages, en Floride. Croyants, ils ont décidé d’installer une petite croix blanche, de 30 centimètres de haut, dans leur jardin. Cependant, cette installation, visible par les autres habitants, n’a pas plu à tout le monde.

Le 1er avril 2019, Wayne Anderson a reçu un courrier. Il ne s’agissait pas d’une blague mais d’un avis du Village Community Development District 8, le groupe qui supervise son quartier au sein de la commune.

Une plainte contre la croix

Cet avis indiquait que le couple Anderson était en infraction avec les normes communautaires concernant les décorations de jardin. Selon le courrier, une personne qui a souhaité rester anonyme s’est plainte de cette petite croix blanche.

“J’ai cru que c’était un poisson d’avril ! Nous, on appelle ça une icône religieuse, eux, ils appellent ça de la décoration de jardin, comme pour les flamants roses”, s’est indigné Wayne Anderson auprès de Fox 13.

Ce n'est pas la première fois qu'un conflit de voisinage éclate à cause d'une installation dans un jardin. Il y a quelques années, un homme a reproché à son voisin qui possédait 200 pigeons d'attirer les rats et les mouches dans son jardin.

A resident in the Villages is being sued in court by her HOA because she refuses to take down the small cross in her yard!#Fox35 ⁦@fox35orlando⁩ https://t.co/AfIoBNmwc8 — Valerie Boey Ramsey (@vboey) June 10, 2021

38 000 euros d’amende

Malgré la plainte, Wayne Anderson a refusé de déplacer sa croix. Ainsi, le district l’a condamné à recevoir une amende de 25 dollars par jour tant que la croix resterait dans son jardin. Au fil du temps, les amendes se sont accumulées jusqu’à atteindre la somme de 44 000 dollars, soit 38 000 euros.

Comme Wayne Anderson n’a rien voulu payer, il a été poursuivi en justice par le district. Dans une autre affaire portée en justice, une propriétaire a été condamnée pour un empiètement de quatre centimètres chez ses voisins.

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Le couple reçoit 60 000 euros

Après cinq ans de procédures, un accord amiable a finalement été conclu avec le couple Anderson. Le district s’est engagé à payer 173 000 dollars pour ses propres frais de justice et à verser 70 000 dollars au couple, soit plus de 60 000 euros de dédommagement.

La croix pourra quant à elle rester à sa place, désormais fixée à un pot. En plus de cela, de plus en plus de voisins dans le quartier ont installé la même croix dans leur jardin. La journaliste en a compté une douzaine à proximité en novembre 2025.