Un homme reproche à son voisin qui possède 200 pigeons d'attirer des rats et des mouches dans son jardin

Un homme s’est emparé du forum Reddit pour raconter son quotidien compliqué entre les rats qui envahissent son jardin et son voisin qui possède 200 pigeons. Il accuse ce dernier d’attirer les rongeurs.

L’homme, qui a souhaité garder l’anonymat, a raconté le calvaire qu’il vivait depuis quelque temps. Des mouches envahissent son jardin par quantité, à tel point qu’il n’est même plus en mesure de pouvoir ouvrir ses fenêtres sans être assailli par ces dernières.

Il pense désormais savoir pourquoi les mouches sont présentes en nombre : les drôles d’animaux de compagnie de son voisin. Ce dernier possède en effet 200 pigeons. Une présence qui pousse l’internaute anonyme à expliquer la raison d’un tel attroupement de mouches, mais pas seulement.

Un environnement infesté de rats, de mouches et de pigeons

Récemment, l’internaute a même aperçu des rats traverser son jardin. Il s’est dit horrifié par cette situation. Il pense ainsi que les pigeons de son voisin attirent vraisemblablement les rats. D’après un expert à qui il a fait appel, les pigeons n’attirent pas les rats, mais l’internaute n'est pas d'accord.

« Le problème, c'est que dans la maison d'à côté qui est une location, ils gardent un certain nombre de pigeons. On m'a dit l'année dernière qu'il en avait 200. J'ai trouvé un trou de rat creusé dans mon jardin allant jusque sous l'un des greniers. Le trou était rempli de plumes de pigeon et de nourriture. J'ai trouvé plein d'excréments de rats et la puanteur était nauséabonde », écrit l’internaute.

En essayant d’en discuter avec son voisin, l’internaute indique que ce dernier n’a pas voulu aider à améliorer la situation. « Maintenant, j'ai fait venir un professionnel de la lutte antiparasitaire le mois dernier et il a cité les combles comme la cause la plus probable des parasites. Peu importe le fait que le trou de rat vient littéralement de sous le pigeonnier ».

Ne sachant comment s’y prendre, l’internaute a reçu une vague de soutien et de conseils sur le forum Reddit.