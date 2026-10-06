« Un air froid va s'engouffrer » : une goutte froide arrive en France dès mercredi et ramène la neige en montagne

En une semaine, la France va connaître toutes les saisons. Une goutte froide va faire son arrivée ce mercredi 7 octobre et réserve un temps instable ainsi qu’une forte baisse des températures.

Pour un début d’automne en octobre, la météo est plutôt clémente. Ce lundi, on a encore vu des températures grimper jusqu’à 27°C, alors que le soleil était encore présent.

Mieux vaut profiter des derniers rayons et des températures douces ce mardi 6 octobre car la météo va sérieusement se gâter avant la fin de la semaine.

La météo va drastiquement changer en France cette semaine

Dès ce mardi 6 octobre, les pluies et les orages feront leur apparition dans le sud-ouest. Puis, le temps devrait drastiquement changer pour une grande partie de la France à partir de mercredi 7 octobre.

La perturbation qui arrive par le sud-ouest devrait traverser tout le pays dans les jours qui suivent. De la pluie, des orages et des fortes rafales de vent sont ainsi attendus sur une grande partie du territoire, renseigne La Chaîne météo.

Par exemple, les régions proches de la Méditerranée devraient ainsi enregistrer entre 100 et 150 mm de cumuls de pluie.

Une goutte froide de passage au-dessus de la France

Crédit photo : La Chaîne Météo

En une semaine, la France passera d’une saison à l’autre. Et cela est dû au passage d’une « goutte froide », un phénomène météorologique qui se caractérise par une poche d’air froid en altitude et qui provient des régions polaires.

« Une fois que la goutte froide aura circulé en milieu de semaine, un air froid va s'engouffrer et faire nettement chuter les températures », explique François Gourand, prévisionniste à Météo-France pour Libération.

Dès lors, il va falloir s’habiller en conséquence avec ce temps instable.

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De la neige et des températures sous les normales de saison

Outre ce temps d’automne, les températures vont également baisser de 5 à 10°C. Ce pourrait être plus dans certains endroits. On attend 4°C seulement à Chaumont ce vendredi matin. L’après-midi sera également plus frais qu’en début de semaine. Alors que le mercure affichait 27°C à Bordeaux ce lundi, il ne sera plus que de 16°C jeudi.

Cette baisse de température entraîne ainsi la chute de flocons de neige en montagne. Les stations de sports d’hiver pourraient faire le plein de visiteurs plus tôt que prévu. Dans les Alpes, la neige pourrait tomber dès 1600 mètres. On pourrait même avoir jusqu’à 10 centimètres de neige dès 2000 mètres.

Peu importe l’endroit où vous vous trouvez en France, il va falloir sortir manteaux et pulls pour affronter le froid. Ce dernier ne devrait pas durer puisque l’anticyclone est déjà attendu en fin de semaine.