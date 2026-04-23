“Le public l'adore” : Ange Noiret va présenter la météo sur TF1, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs

À partir du 1er mai, Tatiana Silva va être remplacée par Ange Noiret, qui présentera la météo à sa place le week-end. Une annonce qui a plu aux téléspectateurs, qui se souviennent de la première apparition remarquée du présentateur sur la chaîne.

Sur TF1, le week-end, le bulletin météo était présenté par Tatiana Silva. Après six ans de bons et loyaux services, l’animatrice a décidé de quitter son poste début avril.

Crédit photo : TF1

“Près de 10 ans auprès du prestigieux groupe TF1, près de 16 ans de carrière à voguer entre les nuages, les éclairs, le vent et le soleil. Il n’est jamais facile de quitter sa zone de confort, cela serre le coeur de peur, de tristesse. Vient un temps où il faut faire le grand saut, honorer celle qu’on est devenue afin de dire adieu à celle qu’on n’est plus. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont aidé à grandir, mon chemin s’est construit avec vous. Tant avec ceux qui m’ont ouvert les bras que ceux qui les ont gardés fermés. C’est la même source qui tente de vous faire avancer”, a-t-elle publié sur son compte Instagram.

“Le public l’adore”

Tatiana Silva va être remplacée par Ange Noiret dès le 1er mai, selon une information exclusive rapportée par Le Parisien. Âgé de 35 ans, le présentateur avait déjà fait sensation lors de sa première apparition sur la chaîne en 2023. Evelyne Dhéliat, la cheffe du service météo de TF1, avait reçu de nombreux courriers de la part des téléspectateurs après son passage.

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“Ange Noiret est météorologue donc il sait de quoi il parle. À l'antenne, il est drôle, décontracté, c’est pour cela que le public l’adore”, avait-elle déclaré.

Crédit photo : @ange.noiret / Instagram

“Je vais avoir les yeux rivés sur Ange”

À partir du 1er mai, Ange Noiret présentera la météo un week-end sur deux, en alternance avec Louis Bodin. Très apprécié du public, il a commencé sa carrière dans l’Armée de l’air en tant que prévisionniste aéronautique. Météorologue de formation, il a ensuite intégré La Chaîne Météo avant de rejoindre LCI en 2021. En 2024, il a fait ses débuts dans la matinale de TF1.

L’annonce de sa promotion chez TF1 a ravi les téléspectateurs.

“On l’aime déjà !”, “Mérité”, “C’est mérité, il est très bon et qui sait, à terme il deviendra peut-être le numéro 1 de TF1”, “C’est chouette, il est déjà super sympa dans la matinale, il est dynamique”, “Trop bien, mais je sens que je vais avoir les yeux plutôt rivés sur Ange que sur la carte de la météo, pas sûr que je suive grand chose”, “Ange est parfait, très drôle, très pro et charmant. Il va cartonner les week-ends”, ont commenté les spectateurs sur X.

Jusqu’à présent, Ange Noiret présentait la météo dans la matinale de TF1, mais il ne va pas quitter son poste pour autant. Il continuera de faire ce travail en alternance avec Daniela Prepeliuc dès le mercredi 29 avril.