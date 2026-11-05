Météo : la fraîcheur prend fin, la douceur arrive dès dimanche avec jusqu'à 20 °C la semaine prochaine en France

La fraîcheur automnale que l’on traverse ces derniers jours ne va pas durer. Une météo plus clémente avec des températures très douces est attendue la semaine prochaine en France.

L’automne est bien là et on le constate avec ces températures fraîches. Pourtant, cela ne devrait pas durer. Ce contraste rappelle la chute des températures annoncée début octobre, accompagnée d’un retour de la neige en montagne.

Dès ce week-end, la France va connaître une météo particulièrement douce. Mais ce ne sera pas sans quelques pluies et du vent.

La fraîcheur prend fin ce week-end

Ce mercredi 4 novembre est le jour le plus froid de la semaine. Les températures oscillent seulement entre 8 et 11 °C sur une grande partie de la France. Elles peuvent même être encore plus fraîches du côté des reliefs de l’Est. Elles sont ainsi de 2 à 4 °C sous les normales saisonnières.

Cette fraîcheur devrait persister jusqu’au week-end qui suit, indique La Chaîne météo, car dès la semaine prochaine, c’est le retour de la douceur.

Un mois de novembre très doux

Crédit photo : La Chaîne météo

Ce changement arrivera dès dimanche. On attend une dépression qui remonte depuis l’Atlantique subtropical tandis que des perturbations sont attendues dans l’Ouest, détaille encore le site spécialisé.

Ajoutez à cela la direction du vent qui passe du secteur Est au secteur Sud et Sud-Ouest et vous obtiendrez « une masse d’air beaucoup plus douce » en provenance de la péninsule Ibérique.

Concrètement, les températures seront beaucoup plus clémentes pour un mois de novembre. Dès mardi prochain, on attend des pics de températures à 16 °C dans la moitié Nord, 18 °C dans le Sud-Ouest et l’Ouest et jusqu’à 20 °C localement près de l’Atlantique.

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Des températures qui grimpent de 7 °C en une semaine

En une semaine, la France va donc gagner 7 degrés pour dépasser les normales de saison de 3 à 5 degrés. Pour autant, il ne faut pas croire que l’automne nous offrira un peu de répit. On attend de la pluie, des nuages et du vent à l’Ouest. La météo sera donc douce mais humide.

Pour les jours suivants, il faudra attendre un peu pour déterminer la trajectoire de la dépression et par conséquent celle des perturbations. Quoi qu’il en soit, le week-end et la semaine qui suivent s'annoncent particulièrement doux pour l’automne.