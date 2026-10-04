Une influenceuse perd la vue et l'ouïe après avoir pressé un furoncle qu'elle prenait pour un poil incarné

Christy Collins a frôlé la mort à cause d'un simple furoncle

Les présentatrices de « Good Morning Britain », Kate Garraway et Ranvir Singh, ont interviewé Christy Collins, dont l’histoire de septicémie relève du cauchemar.

Tout a commencé par un furoncle de la taille d’une « boule de chewing-gum » au niveau de la ligne du maillot. L’influenceuse de 28 ans pensait qu’il s’agissait simplement d’un poil incarné.

Assise aux côtés du Dr Amir Khan, l’expert médical attitré de l’émission d’ITV, Christy Collins a commencé son récit :

« Donc, samedi soir, j’ai eu cette sorte de bosse, comme un furoncle. Je n’y ai pas prêté attention. Dimanche matin, j’étais sous la douche, en train de me préparer pour aller à Londres, quand ça a commencé à suinter ; je l’ai pressé. Mauvaise idée, car ça n’a fait qu’empirer les choses. »

Un problème médical plus sérieux qu'elle ne pensait

Elle a dissimulé le désordre avec un pansement anti-bouton et est partie en ville avec ses amis, mais les températures caniculaires du mois d’août n’ont fait qu’exacerber le problème grandissant dont elle n’avait pas conscience. Christy se souvient avoir perdu à la fois la vue et l’ouïe.

« J’ai dû attraper mon compagnon et lui dire : “J’ai besoin de m’asseoir. J’ai besoin de chocolat, achète-moi de l’eau, c’est la chaleur. Ça doit être la chaleur.” Il faisait tellement chaud, début août. Je suis donc rentrée chez moi ce jour-là et, au fil des jours suivants, mon état s’est progressivement aggravé. Mardi, j’ai appelé les médecins et ils m’ont prescrit des antibiotiques, mais ça n’a rien donné, car d’habitude, on voit si ça marche en moins de 24 heures. Je pensais que c’était la chaleur parce qu’il faisait littéralement très chaud et j’essayais juste de m’hydrater, mais ensuite j’en suis arrivée à un point où, par exemple, en lavant une cuillère, je m’agrippais à un coin en me disant : “Oh mon Dieu, je vais m’évanouir”. » « C’était tellement douloureux que je ne pouvais plus marcher. C’était jeudi, donc ça faisait une journée entière que je prenais des antibiotiques. On savait juste… comme l’a dit mon amie : “Tu vas chez le médecin, je t’emmène aux urgences. Allons-y.” Dès que je suis arrivée aux urgences, on m’a prise en charge immédiatement. C’était dingue, j’ai encore du mal à m’en remettre parce que c’est comme un traumatisme, tu vois ? C’était complètement fou. »

Une septicémie presque fatale

La créatrice de contenu sur les réseaux sociaux a décrit ce furoncle comme étant « de la taille d’un iPhone 16 Pro Max » à son paroxysme, et en le pressant, elle avait involontairement provoqué une septicémie.

Depuis qu’elle a subi une intervention chirurgicale, Christy affirme avoir perdu toute autonomie alors que sa convalescence se poursuit.

« Chaque fois que je prends une douche, ma mère met un sac à sandwich sur ma jambe pour maintenir le pansement en place et s'assurer qu'il ne se mouille pas »

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L'avis de l'expert

Apportant son expertise médicale, le Dr Khan a ensuite expliqué comment une septicémie « peut provenir de n’importe quelle infection », bien qu’il soit rare qu’elle résulte d’un follicule pileux infecté ou enflammé.

« Le rasage d’une zone poilue peut provoquer ce qu’on appelle des micro-abrasions, c’est-à-dire de minuscules coupures dans la peau. La peau est notre première barrière contre de nombreuses infections, et ces minuscules entailles, on ne les voit pas souvent. Si le follicule pileux s’enflamme, cela ramollit la peau autour de cette zone et les bactéries qui vivent normalement sur notre peau, en particulier une bactérie appelée staphylocoque, peuvent pénétrer sous la peau et provoquer une infection, puis cet abcès important. »

Selon le médecin, le type d’abcès dont souffrait Christy « nécessite toujours une intervention chirurgicale ».