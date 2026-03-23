Cette mannequin OnlyFans est « mortifiée » quand elle découvre qui est son plus gros donateur

Cette jeune créatrice de contenu est tombée des nues quand elle a découvert que son plus gros donateur sur OnlyFans était un proche de sa propre famille.

Les créateurs de contenu sur OnlyFans peuvent gagner une véritable fortune. Mais parfois, les jeunes femmes ont une mauvaise surprise. C’est ce qui est arrivé à Taila Maddison. La jeune australienne a découvert que son plus gros abonné était en fait l'un de ses proches.

La jeune femme raconte que dès ses débuts sur la plateforme pour adultes, un abonné se démarquait des autres. Il prenait souvent des nouvelles d’elle, lui demandant également quel type de sous-vêtement elle portait au travail. Surtout, cet abonné était l’un de ses plus gros donateurs, ce qui lui permettait de débloquer « du nouveau contenu ».

Son plus gros donateur sur OnlyFans était en fait son beau-père

Crédit photo : Taila Maddison/ Instagram

L’activité de Taila Maddison fonctionne très bien sur OnlyFans, à tel point qu’elle envisage de quitter son emploi dans le commerce de détail pour se consacrer au contenu pour adultes. D’ailleurs, son mystérieux abonné n’a pas hésité à débourser 2000 dollars en deux mois pour la jeune femme.

Mais tout a changé après une notification reçue sur TikTok, lui suggérant que cet abonné pourrait être un proche.

La suite après cette vidéo « Un jour, j’ai reçu une notification TikTok m’indiquant qu’une personne portant le même nom d’utilisateur que cet abonné OnlyFans avait consulté mon profil. Ce qui m’a paru vraiment étrange, c’est que TikTok m’ait notifiée que cette personne était dans mes contacts. J’ai alors réalisé que, puisque j’ai le même numéro depuis l’âge de 12 ans, il s’agissait forcément de quelqu’un que je connaissais. J’ai immédiatement supposé que c’était un ancien camarade de lycée. »

En réduisant la liste de ses proches, Taila Maddison a démasqué son beau-père. Elle l’a confronté par SMS lui indiquant qu’elle préviendrait sa mère. L’homme a tenté de la dissuader, prétendant vouloir prendre de ses nouvelles. Mais la jeune femme s’est surtout inquiétée pour sa jeune soeur qui vit au domicile familial. « J’étais tellement inquiète pour elle, sachant maintenant qu’il y avait un prédateur à la maison. »

Une découverte qui l’a rendue malade

Crédit photo :Taila Maddison/ Instagram

Taila Maddison a raconté que sa mère s’est ensuite séparée de son mari, ne croyant pas aux excuses de ce dernier. Après cette découverte, l’Australienne a admis être tombée malade. Elle était incapable d’aller travailler, de manger ou même de dormir. Elle a finalement pris la déçision de démissionner, se sentant incapable de devoir l‘affronter si elle le croisait.

« Mon beau-père a toujours été très discret, très en retrait. Bien qu’il ait fait partie de ma vie depuis l’âge de 11 ans, il n’a jamais vraiment joué le rôle d’une figure paternelle, et je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse s’abonner à mon compte OnlyFans [...] J’étais tout simplement mortifiée. »

Aujourd’hui, Taila Maddison se consacre pleinement à son activité en ligne, loin de son beau-père.