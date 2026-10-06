Martine, 67 ans, atteinte d'un cancer, a loué son appartement à une mère en difficulté et ne peut plus le récupérer : « Mais ce n'est pas chez eux, c'est chez moi ! »

À Bordeaux, une sexagénaire se bat pour récupérer son logement squatté. Une bataille qu’elle mène alors qu’elle est atteinte d’un cancer.

Sa gentillesse s’est retournée contre elle.

Du haut de ses 67 ans, Martine Fereirra est à bout. Il faut dire que cette sexagénaire originaire de Gironde traverse une période compliquée.

Atteinte d’un cancer, cette veuve se bat pour récupérer son appartement qu’elle avait prêté à une famille en détresse. Le hic ? Les occupants refusent désormais de quitter les lieux. La justice va bientôt trancher.

Dans un entretien accordé au Figaro, elle revient sur sa terrible mésaventure.

Elle loue son appartement à une mère de famille

L’étau se resserre autour de Martine. Après avoir été accueillie chez des amis, elle a élu domicile dans un camping, où elle loue un mobile-home. Problème : elle est contrainte de partir dès le 1er décembre en raison de la fermeture de l’établissement.

« Je n’en peux plus d’être ballottée de droite à gauche, à mon âge, ce n’est pas une vie », raconte-t-elle à nos confrères.

Aujourd’hui, elle craint de finir à la rue si elle ne parvient pas à remettre la main sur son logement situé à Pessac. Un bien dont elle est propriétaire depuis l’âge de 30 ans.

Mais comment s’est-elle retrouvée dans cette situation ? Tout a commencé en avril 2025, lorsque cette retraitée a proposé à Claudia, une mère de famille en difficulté, de lui louer son appartement pour deux mois.

Ce n’est pas la première fois que Martine agit de la sorte. Cette dernière avait pour habitude de louer ponctuellement son logis pour compléter ses revenus.

Sur le papier, cet arrangement était donc donnant-donnant. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

La locataire arrête de payer son loyer et refuse de partir

Selon la propriétaire, la locataire aurait très vite arrêté de payer son loyer et refusé de partir. Face à cette situation, Martine s’est rendue sur place pour discuter avec elle et trouver une solution.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle n’a pas été accueillie à bras ouverts.

« Sa fille s’était mise à me hurler dessus : "Vas-y la vieille, tape-moi, allez, tape-moi la vieille" pour me provoquer (…) », se souvient la Pessacaise.

Après cette confrontation houleuse, la sexagénaire est retournée voir l’occupante quelques mois plus tard. À son arrivée, elle lui a demandé de partir une bonne fois pour toutes.

Contre toute attente, elle a été violentée par les squatteurs, ce qui lui a valu huit jours d’ITT. Dépêchées sur les lieux, les forces de l’ordre ont sermonné la retraitée, estimant qu’elle n’aurait pas dû pénétrer chez elle.

« Mais ce n’est pas chez eux, c’est chez moi ! L’appartement est dans un état minable, je suis écœurée », confie-t-elle.

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La propriétaire saisit la justice

Depuis plus d’un an, Martine tente par tous les moyens de récupérer son appartement. Elle a notamment saisi la justice et une procédure d’expulsion a été ouverte. Mais cette opération s’éternise.

D’autant plus que la locataire illégale n’hésite pas à la retarder. Elle ne s’est pas présentée à une audience fixée en juin dernier. Par conséquent, celle-ci a dû être reportée. Depuis lors, l’occupante souhaite passer devant le tribunal de Bordeaux en novembre.

De son côté, Martine accuse la mise en cause d’avoir choisi cette période, « au beau milieu de la trêve hivernale pour que son expulsion soit empêchée ».

Comme le précise Le Figaro, la date du 9 octobre a été fixée pour la prochaine audience.