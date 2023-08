JO de Paris 2024 : des épreuves test de natations dans la Seine annulées ce week-end

En vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, les organisateurs testent différentes épreuves aquatiques qui auront lieu dans la Seine. Or, la qualité de l’eau est tellement trouble qu’elles ont été annulées. Pourtant, aucun plan B n’est prévu pour le moment, à un an des olympiades parisiennes.

Ce sera l’une des attractions des prochains Jeux Olympiques, qui se dérouleront à Paris l’été prochain. Le comité d’organisation souhaite établir les épreuves de natation dans la Seine. Or, la Seine pose un véritable problème sanitaire et peut mettre en danger la santé des athlètes.

C’est la raison pour laquelle le comité d’organisation a mis en place des épreuves test ce week-end. Ce samedi matin et ce dimanche matin devaient avoir lieu les épreuves de relais mixte dans l’épreuve test de triathlon.

Cependant, à deux reprises, la partie natation a été éjectée car les résultats des analyses de l’eau du fleuve. Dès lors, les athlètes se sont contentés d’un duathlon avec le cyclisme et la course à pied.

La Seine concentre trop de bactéries E. Coli

Au début du mois, une épreuve test de natation en eau libre avait déjà été annulée pour les mêmes raisons. Cela fait donc trois fois que la qualité de l’eau de la Seine empêche ses tests de se produire. Le fleuve parisien comporterait trop de bactéries E. Coli dans ses eaux : “Le prélèvement en laboratoire avait un taux légèrement supérieur” par rapport au niveau permis par les règlements de World Triathlon.

Crédit photo : iStock

Un danger sanitaire non négligeable surtout lorsqu’on ambitionne de permettre à des athlètes mondiaux de nager dedans. Malgré ces risques, le comité d’organisation n’a pas prévu de plan B.

À un an des Jeux Olympiques, Tony Estanguet, responsable du comité d’organisation, a bien confirmé que la Seine sera le théâtre des épreuves de natation en eau libre et pour le triathlon l’été prochain. L'ancien champion olympique se dit même serein : « On est en train de se préparer, ce sont des compétitions test. On est là aussi pour continuer à progresser collectivement avec tous les services de l’État et de la Ville pour que la qualité de la Seine continue de s’améliorer (...) il y a déjà eu des améliorations vraiment excellentes ces derniers mois ».

L’assainissement de la Seine sera donc un enjeu majeur, et les bouquinistes n’y sont pour rien.