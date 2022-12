Cette légende de la boxe remonte sur le ring pour reloger 80 familles dans le besoin

À 43 ans, Manny Pacquiao va renfiler les gants dans un match d’exhibition afin de subvenir aux besoins de dizaines de famille sans logement.

Que l’on connaisse la boxe de près ou de loin, le nom de Manny Pacquiao ne laisse personne indifférent. Surnommé “Pacman”, l’ancien boxeur philippin est l’antithèse parfait de son rival Floyd “Money” Mayweather qui, comme son surnom l’indique, est obnubilé par l’aspect business de sa discipline.

En parallèle de sa carrière, Manny Pacquiao a œuvré à travers sa fondation pour aider les gens dans le besoin aux Philippines. Il s’est aussi lancé en politique en tant que député puis sénateur, avec des positions plus ou moins discutables.

Aujourd’hui retraité du ring, Manny Pacquiao a cependant décidé de sortir de sa retraite pour un match d’exhibition ce samedi, afin de combattre DK Yoo, un combattant MMA.

Pour l’occasion, l’ancien champion a déclaré auprès d’Insider qu’il ne recevrait aucune compensation financière pour cet évènement.

“100% des revenus de ce combat iront directement aux oeuvres de charité” a-t-il confié.

Un combat pour la charité

La fondation Pacquiao est déjà à l’origine de nombreuses donations envers les plus pauvres, comme durant la pandémie de Covid-19 lors de laquelle 36 millions de dollars ont été versés à des familles dans le besoin.

Selon le site de sa fondation, plus de 300 maisons ont déjà été construites pour des familles sans-abri.

Et l'événement de ce week-end va permettre de financer la construction de 80 logements supplémentaires.

“Les familles dans le besoin vont bénéficier de cet événement. Si nous pouvons lever encore plus d’argent, nous pourrons construire encore plus de maisons”.

Cela fait plus d’un an que Manny Pacquiao n’est pas remonté sur un ring, et on peut penser que la victoire n’aura que peu d’importance à ses yeux même s’il veut livrer un beau combat.

“Je veux m’assurer que ce combat offrira un superbe spectacle, pour faire plaisir aux gens. Et j’espère que ce combat pourra aider plein d’autres personnes".

Les bénéfices seront destinés aux personnes touchées par la guerre en Ukraine et aux personnes sans-abri aux Philippines.