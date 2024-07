Ce SDF réclame une tente à Decathlon sur X, la réponse de l'enseigne surprend tout le monde

À Paris, un sans-abri a interpellé l’entreprise Decathlon sur X (anciennement Twitter) afin de lui demander une nouvelle tente. Et la réponse de l’enseigne a surpris tout le monde !

En 2024, certains sans-abri sont connectés aux réseaux sociaux ! Ce qui leur permet de rappeler qu’ils existent et de pouvoir interagir avec le reste de la société afin d’apporter un peu de chaleur humaine dans leur quotidien.

Sur X, un internaute connu sous le nom de “SDF fan de PSG” est, comme son l’indique, un sans-abri fan du PSG. Suivi par 1 330 abonnés est même devenu une sorte d’influenceur pour montrer la vie des sans-abri. Il y montre son quotidien, comme ses repas au restaurant solidaire, et a lancé une cagnotte en ligne où les internautes peuvent lui envoyer de l’argent pour qu’il puisse subvenir à ses besoins.

Crédit photo : Capture d'écran X

Le lundi 1er juillet, c’est une toute autre publication de sa part qui est devenue virale. Sur cette publication, le sans-abri parisien, âgé de 33 ans, sollicite l’aide de Decathlon pour avoir une nouvelle tente :

“La mienne vient d’être bousillée par les rats et je n’ai pas beaucoup de moyens, en vous remerciant d’avance”.

Decathlon offre une tente à un sans-abri

Le message prend vite de l’ampleur sur X, relayé des milliers de fois, jusqu’à arriver aux oreilles de Decathlon qui lui répond le lendemain matin :

“Hello, on va pouvoir t’aider, peux-tu nous contacter en message privé stp ?”

Plus tard dans la matinée, le sans-abri publie une capture d’écran de sa discussion avec la célèbre enseigne française. Il annonce l’heureuse nouvelle qu’une tente a bien été commandée pour lui et qu’elle lui arrivera ce vendredi 5 juillet. Il aura le droit à une tente trois places, mais aussi “un matelas pour deux personnes, deux duvets et des oreillers, ainsi qu’une pompe pour gonfler le tout".

Crédit photo : Capture d'écran X

Sur X, le SDF trentenaire n’a pas caché son bonheur de voir que sa publication a pu être vue par l’enseigne et surtout, d'avoir pu obtenir une réponse favorable aussi vite. Interrogé par Ouest-France, il espère désormais trouver un vrai logement et aussi un travail “dans le commerce si possible”. De son côté, l’enseigne Decathlon n’a pas souhaité communiquer “sur ce don effectué par les équipes”. Le geste lui suffit pour lui valoir une belle publicité.