Une athlète olympique révèle pourquoi il y a autant de sexe entre les sportifs durant les JO

Une ancienne athlète olympique explique pourquoi les sportifs multiplient les relations charnelles pendant la période des Jeux.

Ce n’est un secret pour personne : le sport rime avec s3xe pendant les Jeux olympiques. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les athlètes s’en donnent à cœur joie au cours de cette période.

Alors que les JO de Paris approchent à grands pas, près de 300 000 préservatifs seront distribués dans le village olympique pour prévenir les infections s3xuellement transmissibles.

Crédit Photo : iStock

Mais, au fait, pourquoi la libido des athlètes explose-t-elle pendant les Jeux ? Dans une interview accordée au New York Post en juillet 2021, Susen Tiedtke, ancienne athlète allemande spécialiste du saut en longueur, a répondu à cette question.

Celle qui participé aux JO de 1992 explique que les relations s3xuelles entre les sportifs étaient «inévitables».

Crédit Photo : Shutterstock

En 2021, la gardienne de la sélection américaine de football, Hope Solo, avait déjà évoqué le sujet. À l’époque, la double championne olympique avait déclaré que le s3xe faisait «partie intégrante des Jeux olympiques».

De son côté, Tammy Nelson, experte en s3xualité et thérapeute relationnelle, s’est exprimée sur le sujet en s’appuyant sur des données scientifiques :

«L’adrénaline et la dopamine peuvent supprimer le stress et même diminuer les pensées négatives et les sentiments de culpabilité (…) Les hormones comme la sérotonine, l'épinéphrine et la dopamine sont des substances chimiques du cerveau qui influencent la libido et l'excitation s3xuelle (…)», a-t-elle déclaré au média américain.