JO Paris 2024 : pour nager dans la Seine, les athlètes britanniques vont être... vaccinés

À l’approche des JO de Paris 2024, la qualité de l’eau de la Seine inquiète. Pour protéger ses athlètes qui nageront dans le fleuve, la Grande-Bretagne a décidé de les vacciner en vue des épreuves aquatiques.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 n’en finissent pas de faire parler et les polémiques sont nombreuses à l’approche de la compétition. L’une d’entre elles concerne la qualité des eaux de la Seine. En effet, plusieurs épreuves olympiques auront lieu dans ce fleuve : le triathlon les 30, 31 juillet et le 5 août, ainsi que la nage en eau libre les 8 et 9 août.

Cependant, l’eau de la Seine serait impropre à la baignade. En août 2023, la répétition générale de l’épreuve de natation en eau libre a été annulée en raison des seuils de qualité de l’eau dépassés. Début avril, l’ONG Surfrider Fondation a affirmé que l’eau était impropre à la baignade. En partenariat avec les laboratoires Eau de Paris et Analy-CO, l’ONG a effectué des prélèvements dans la Seine. Sur 14 mesures, 13 étaient au-dessus, voire largement au-dessus, des seuils recommandés pour la baignade, à cause de la présence de bactéries indicatrices de contamination fécale.

Les nageurs vaccinés

Face à ces constats, la Grande-Bretagne a décidé de prévenir plutôt que de guérir. Ainsi, les nageurs britanniques qui participeront aux épreuves en eau libre seront vaccinés contre la typhoïde et l’hépatite A. Cette annonce a été faite par Hector Pardoe, l’un des athlètes qui participera aux 10 km olympiques cette année.

“Nous allons recevoir un vaccin contre la typhoïde et l’hépatite A en amont, et prendre des antibiotiques après la course - indépendamment de ce que montrent les échantillons de l’eau. Je n’ai jamais eu à prendre de telles précautions auparavant, mais la dernière chose que British Swimming veut faire est de mettre l’un d’entre nous en danger, alors ils sont très prudents avant Paris”, a-t-il expliqué au journal I news.

Une mesure qui pourrait s’étendre à d’autres nageurs et qui risque de relancer la polémique sur la propreté du fleuve parisien.