Ils n'ont jamais eu de relations sexuelles ensemble et s'entraînent pendant deux ans pour préparer leur nuit de noces

Jonathan et Naya sont tous les deux chrétiens et n’ont jamais eu de relation charnelle depuis qu’ils se sont rencontrés. Cependant, le couple va bientôt se marier et les amoureux ont décidé de préparer leur nuit de noces… en s’entraînant pendant deux ans.

Jonathan Louis est un homme âgé de 24 ans qui est en couple avec Naya Ford depuis trois ans. Depuis leur première rencontre, les deux amoureux n’ont jamais eu de relation sexuelle ensemble car ils ont décidé de faire preuve d’abstinence. Cependant, ils ont tous les deux déjà eu des rapports par le passé. Malgré de nombreux moments de tentation, ils ont réussi à rester abstinents pendant toute la durée de leur relation afin d’attendre le mariage.

Pour son plus grand bonheur, le couple va se marier en 2025. D’ici là, Jonathan et Naya ont pris la décision de s’entraîner physiquement afin de préparer leur nuit de noces.

“En tant que chrétiens, nous croyons que notre corps est un temple et que dans le mariage, un homme et une femme se donnent leur corps. Je veux donc lui donner le meilleur de moi-même et m’assurer qu’elle aime ce qu’elle voit. Je crois que la première fois sera inoubliable, avec toute l’excitation de la planification du mariage. Notre première nuit sera la cerise sur le gâteau”, a expliqué Jonathan.

Ils s’entraînent pendant deux ans

Pour préparer leur nuit de noces, Jonathan et Naya vont à la salle de sport tous les jours. Le jeune homme est déterminé à offrir à sa future femme une soirée inoubliable et pour cela, il fait de nombreux exercices physiques : des poussées de hanches, des squats, des pompes, des fentes, des sprints, de la course et de nombreux exerices cardios afin de “ne pas s’essoufler”. En plus de cela, Jonathan prend des compléments afin d’augmenter sa libido.

Crédit photo : SWNS

L’objectif du futur marié est d’être au meilleur de sa forme le jour J, aussi bien pour la nuit de noces que pour le mariage en lui-même. Il a affirmé vouloir être “la meilleure personne possible physiquement, mentalement et émotionnellement”.

Jonathan n’est pas le seul à s’entraîner puisque Naya met également du sien dans cette préparation intensive. La jeune femme fait beaucoup de sport avec le soutien de son fiancé pour préparer sa nuit de noces, mais également pour se sentir bien dans sa robe de mariée.