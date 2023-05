Affaire conclue : il lâche un vase à 3700 euros sous le regard terrifié de la vendeuse

Lors de la diffusion du premier épisode d'Affaire conclue du vendredi 21 avril 2023 sur France 2, un acheteur était à deux doigts de faire tomber un vase à plusieurs milliers d’euros.

Ce jour-là, l’animatrice de l’émission de ventes aux enchères, Sophie Davant, recevait une certaine Jocelyne dans la salle d’expertise. Cette dernière était venue faire expertiser un vase. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cet objet n’est pas passé inaperçu auprès des commissaires-priseurs réunis sur le plateau.

«C’est une très belle pièce parce qu’il y a trois couleurs. On passe du rose au vert kaki en passant par le brun. On voit que c’est une œuvre de très belle qualité et ça ne trompe pas, c’est évidemment la signature d’Émile Gallé», a commenté Harold Hessel.

Le vase a failli se briser en mille morceaux

Sans réelle surprise, les enchères sont montées très haut pour le récipient. Alors que la vente se poursuivait, Arnaud Cabri-Witlzer a souhaité observer la vase de plus près : «Je ne sais pas pourquoi on l’a reposé. J’ai envie de le revoir», a-t-il lancé à ses compères.

Face à cette situation, François Cases-Bardina s’est levé de son siège pour s’emparer de l’objet. Une manœuvre qui n’a pas manqué de donner des sueurs froides à la vendeuse : «Vous me faites peur ! Vous me faites peur !», s’est-elle exclamée.

Amusé, Arnaud Cabri-Witlzer n’a pas hésité à faire semblant de lâcher le vase avant de mettre mettre fin à la plaisanterie, pour le plus grand soulagement de Jocelyne.

Finalement, la création du céramiste français a été estimée à 3700 euros : «Jocelyne, quelle bataille ! On savait qu’il était beau et qu’il leur plairait. Et là, il y a eu un gros combat entre François Cases-Bardina, Paul Azzopardi et les filles aussi. La forme est jolie, le motif est rarissime», a déclaré Sophie Davant.