Koh-Lanta, le feu sacré : après 40 jours d'aventure, Frédéric remporte la compétition

La finale de “Koh-Lanta, le feu sacré” a été diffusée ce mardi 13 mai sur TF1. Lors de l'émission en direct à Paris, Denis Brogniart a annoncé le grand gagnant de l’aventure.

“Koh-Lanta, le feu sacré”, c’est fini. Ce mardi soir, la grande finale a été diffusée sur TF1. Pendant la première partie de l’émission, les téléspectateurs ont assisté à la mythique épreuve des poteaux qui réunissait Nicolas, Tania et Frédéric.

Après plusieurs heures d’épreuve, Nicolas est finalement tombé le premier, suivi de près par Tania. C’est donc Frédéric qui a remporté les poteaux, malgré une blessure douloureuse au pied. Le gagnant a eu l’avantage de choisir l’aventurier qui l’accompagnerait en finale.

Crédit photo : TF1

Bien qu'il ait promis à Nicolas qu’il le choisirait, il a finalement changé d’avis et a permis à Tania d’accéder à la finale. Un choix stratégique selon le commercial, qui pensait avoir plus de chances de gagner face à Tania que face à Nicolas. Quelques heures plus tard, les membres du jury final ont donc voté une dernière fois pour élire le grand gagnant de cette saison.

Le gagnant de Koh-Lanta désigné suite à un vote

Comme chaque année, le résultat du vote a été annoncé lors d’une émission diffusée en direct sur TF1. L’occasion pour les téléspectateurs de voir leurs candidats préférés dans leur plus beau costume. Après une rétrospective de l’aventure, le dépouillement de l’urne a été effectué et Frédéric a largement remporté la victoire face à Tania, avec 7 voix contre 2.

Crédit photo : TF1

Ainsi, le commercial a remporté un chèque de 100 000 euros qui va lui permettre de réaliser son rêve professionnel et d’ouvrir un bar à cocktails. En plus de cela, cet argent sera utilisé pour faire un beau mariage puisque Frédéric va épouser sa compagne Marine le 1er juillet prochain.