Ange Noiret, le nouveau présentateur météo de TF1, fait monter la chaleur et rend fous les internautes

Ce week-end, les téléspectateurs de TF1 ont découvert le nouveau présentateur météo, Ange Noiret. Ce dernier n’est pas passé inaperçu et fait déjà chavirer le cœur de nombreux internautes.

Ce week-end, Ange Noiret a présenté ses premiers bulletins météo sur TF1 et une chose est sûre : le présentateur n’est pas passé inaperçu. Un grand nombre de téléspectateurs et téléspectatrices ne sont pas restés indifférents et l’apparition d’Ange Noiret a été très commentée sur les réseaux sociaux.

Dans son costume cravate bleu marine, le trentenaire a fait chavirer le cœur de nombreux internautes grâce à son charisme et son aisance face à la caméra. Depuis, son visage est partout sur TikTok et Twitter, et le présentateur reçoit de nombreuses déclarations d’amour.

Ange Noiret fait sensation sur TF1

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas tardé à réagir car on a pu lire : “Il peut m’annoncer de la pluie tout l’été s’il veut”, “Alors là les filles, la météo va être plus souvent regardée” ou encore “Le dôme de chaleur, on l’a vécu en direct ! Il m’annonce de la pluie tout l’été, je m’en tape !”

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’Ange Noiret présente un bulletin météo sur TF1, puisqu’il avait déjà remplacé un présentateur le 19 juin 2022. Le trentenaire a commencé sa carrière en entrant dans une école d’ingénieur avant de se tourner vers l’art. À 21 ans, il se rend dans un centre de recrutement des armées et apprend qu’ils cherchent des météorologues. Après cinq ans passés dans l’armée, Ange rejoint l’École nationale de météorologie. Il travaille ensuite pendant quatre ans sur La Chaîne Météo et anime les bulletins de LCI, avant de rejoindre TF1 cet été.

Si vous avez manqué l’apparition d’Ange Noiret, le présentateur sera de retour ce week-end, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.