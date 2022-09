Pour éviter les coupures de courant cet hiver, une « météo de l'énergie » pourrait être présentée à la télévision

En prévision des coupures d’électricité qui pourraient toucher la France cet hiver, le gouvernement envisage de créer une météo énergétique, qui sera présentée à la télévision en même temps que la météo classique.

Chaque jour, les présentateurs météo nous indiquent la pluie et le beau temps en France à la télévision. Cependant, ils pourraient bientôt nous présenter une nouvelle donnée, en lien avec notre consommation d’énergie.

Crédit photo : TF1

En effet, le gouvernement français envisage de créer une météo énergétique. Ainsi, les présentateurs pourraient nous présenter les pics d’électricité dans le pays, dans le but d’aider les Français à adapter leur consommation d’énergie. Ce projet a été présenté à Matignon et certains présentateurs météo qui ont été contactés seraient très intéressés.

Une météo énergétique à la télévision

Ce projet permettrait d’informer les Français sur leur consommation d’électricité en temps réel, aux heures de grande écoute. En attendant que cette « météo de l’énergie » se mette en place, il existe déjà un système qui permet d’adapter sa consommation énergétique en temps réel. Il est présent sur le site internet de la RTE, le Gestionnaire du réseau de transport d’électricité.

Ce site donne des informations en direct sur le niveau de consommation d’électricité des Français, région par région. Ainsi, les Français savent à quel moment ils doivent réduire leur consommation afin d’utiliser l’électricité au meilleur moment.

Crédit photo : iStock

Cette idée de météo énergétique pourrait fonctionner puisque le site de la RTE a déjà présenté des résultats. Le 4 avril dernier, la RTE a envoyé un message d’alerte à tous ses abonnés en les informant d’un pic de consommation et en leur demandant d’adapter la leur. Ainsi, 800 mégawatts ont été économisés ce jour-là, soit « l’équivalent de deux fois la consommation de la ville de Montpellier et quasiment la puissance d’un réacteur nucléaire », selon la RTE.

Éviter les coupures d’électricité cet hiver

L’idée du gouvernement est donc de rendre ce dispositif plus accessible en couplant la météo classique à une nouvelle météo énergétique. Ainsi, le bulletin télévisé de la météo de l’énergie pourrait être diffusé entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h, pendant les tranches horaires où l’on utilise le plus d’électricité.

Crédit photo : iStock

Ce projet pourrait permettre aux Français d’éviter certaines coupures d’électricité qui sont à craindre cet hiver. Ce mercredi 14 septembre, la RTE a présenté ses prévisions pour cet hiver, et la France connaîtrait un risque sur l’approvisionnement en électricité entre le 15 octobre et le 15 avril 2023. Ce risque est lié à l’augmentation du prix de l’énergie et les tensions sur l’approvisionnement.

Le système énergétique français a été placé sous « vigilance renforcée », un système qui n’avait encore jamais été utilisé dans le pays. Ainsi, des coupures d’électricité temporaires pourraient se produire chez certains particuliers et entreprises cet hiver. D’où l’importance de se renseigner et de faire des économies d’énergie quand on le peut.