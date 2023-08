Les 12 coups de midi : cet ancien champion revient contre toute attente et crée la surprise !

Les 12 coups de midi, c'est une émission emblématique dans le paysage télévisuel français. Et comme toutes les émissions, celle-ci peut s'appuyer sur plusieurs icônes bien connues des spectateurs… comme Xavier, qui a fait son grand retour.

Initiée en 2010 sur TF1, l'émission Les Douze Coups de Midi est culte pour beaucoup de téléspectateurs qui la suivent assidument : il faut dire que son présentateur, Jean-Luc Reichmann, est un visage bien connu des Français depuis une trentaine d'années et que l'émission peut s'épauler de plusieurs candidats emblématiques.

Ce qu'il faut retenir de l'épisode #Les12coupsdemidi du mercredi 23 août 2023 ... Bernadette, Théo ...et Xavier le champion a fait un coucou surprise. Explications ;) https://t.co/wXEj4PVtEV pic.twitter.com/50Hs9WG8if — Nouveautés Télé (@NouveautesTele) August 23, 2023

Le come-back inattendu de Xavier

Entre autres, nous pouvons citer aisément Xavier qui compte à son palmarès 75 victoires et plus de 300 000 euros gagnés en 2013. De plus, l'homme aujourd'hui âgé de 33 ans revient régulièrement au sein du Combat des maîtres, compétition occasionnelle faisant revenir les plus grands champions des Douze Coups de Midi. Et l'ingénieur s'avère particulièrement doué, puisqu'il a gagné l'édition 2023, soit pour la sixième fois d'affilée.

Autant dire que sa venue surprise ce mercredi 23 août sur le plateau de TF1 était plus que bienvenue... mais il l'a fait par un appel vidéo sur smartphone !

Un candidat qui en a inspiré d'autres

Véritable légende de l'émission, Xavier a été appelé chaleureusement par Jean-Luc Reichmann, qu'il connaît désormais bien, pour porter soutien à l'un des candidats qui participaient ce jour-ci aux Douze Coups de Midi : Théo. Il s'est justement révélé flatté de sa présence en reproduisant la danse de la tondeuse, popularisée par Xavier des années auparavant.

Xavier ancien maître de midi a envoyé un message de soutien vidéo par téléphone pour Théo #Les12CoupsDeMidi pic.twitter.com/pr7TxSlIpk — FabiShow (@fabien_fichaux) August 23, 2023

Comme révélé sur le plateau, Theo regardait les Douze Coups de Midi il y a dix ans déjà et oui, il connaissait donc Xavier, depuis son salon et sa télévision. "C’est le genre d’empreinte que tu as laissée sur le plateau", lâche alors Reichmann non sans un certain amusement et admiration.

Après la danse de la tondeuse de Théo, Xavier s'est permis un commentaire tout en encouragement "C’est plutôt bien, je pense que cela lui portera chance. Il est meilleur que moi en danse". Malheureusement, Théo s'est fait éliminer le jour même, mais la séquence était plus qu'humainement sympathique !