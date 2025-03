TF1 déprogramme l'émission «Danse avec les stars» ce vendredi pour une raison précise

Avis aux fans de «Danse avec les stars» : l’émission phare de TF1 ne sera pas diffusée le vendredi 7 mars. On vous explique pourquoi.

La quatorzième saison de « Danse avec les stars » a débarqué sur nos écrans le 7 février dernier. Depuis, l’émission de TF1 attire des millions de téléspectateurs chaque vendredi soir.

Il faut dire que cette nouvelle édition, présentée par Camille Combal, réunit un casting cinq étoiles.

Parmi les parcitpants de cette saison, on retrouve Eve Gilles, Miss France 2024, le sportif Florent Manaudou ou encore Claude Dartois, candidat emblématique de Koh-Lanta.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les apprentis danseurs et leurs partenaires s’affrontent sur le parquet de DALS. Ce vendredi 28 février, Sophie Davant a été éliminée de l'émission.

Crédit Photo : TF1

La journaliste et animatrice de radio de 61 formait un duo avec Nicolas Archambault, chorégraphe et danseur canadien. Hélas, la prestation de la sexagénaire n’a pas suffi à la qualifier pour la suite de la compétition.

Dans une interview accordée à TF1, Sophie Davant est revenue sur son parcours après son élimination. Elle raconte :

« C'est un bilan vraiment très positif, je me suis étonnée sur le plan physique - car j'ai très bien vécu et supporté l'aventure -, un peu moins sur le plan mental, je me suis mis une pression pas possible... J'ai été cueillie par l'émotion lors de ce dernier prime, ce qui fait que je me suis trompée dès le départ et que j'ai moins bien réalisé ma prestation que lors des répétitions. » (Propos de Sophie Davant)