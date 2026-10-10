20,40 euros l'aller-retour : le tarif du péage de l'autoroute A69 suscite la colère des habitants

Alors que l’autoroute A69 s’apprête à être mise en service pour relier Toulouse à Castres, le prix du péage fait déjà grincer des dents.

Le péage de la discorde !

Vous l’ignorez peut-être, mais l’autoroute A69, située dans le sud-ouest de la France, sera bientôt ouverte à la circulation après des mois de travaux.

Le hic ? À peine dévoilé, le tarif du péage suscite déjà la colère des futurs usagers, rapporte Radio France.

L’autoroute A69 va bientôt ouvrir en Occitanie

C’est officiel : l’autoroute A69, qui relie Toulouse à Castres, en Occitanie, va pouvoir accueillir ses premiers automobilistes « dès la première semaine de novembre », a annoncé vendredi 9 octobre son concessionnaire Atosca.

« Les travaux de l’A69 seront achevés la semaine prochaine, conformément au calendrier prévu. Des contrôles de sécurité sont en cours et se poursuivront pendant les 15 jours suivants », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Ce nouvel axe vise à rallier plus rapidement Toulouse à Castres, séparées d’environ 72 km par la route, et à faciliter les déplacements des habitants du bassin de Castres-Mazamet qui doivent se rendre quotidiennement dans la région toulousaine.

Un projet qui divise les habitants

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet ne fait pas du tout l’unanimité auprès des habitants et des opposants La raison ? Certains dénoncent les dégâts sur l’environnement causés par le chantier.

Destruction d’espaces naturels, arbres abattus, artificialisationdes terres agricoles… Les contestataires pointent du doigt les répercussions sur la biodiversité.

Par ailleurs, d’autres voix jugent cette autoroute inutile et estiment que la route nationale existante aurait pu être réaménagée à moindre coût.

Une chose est sûre : le prix du péage sur cette autoroute ne va pas apaiser les tensions.

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Le prix du péage suscite la colère

Une nouvelle vague de colère a éclaté lorsque le tarif du péage de l’autoroute A69 en flux libre a été annoncé.

Les usagers devront débourser 10,20 euros pour un aller entre Toulouse et Castres, soit 20,40 euros pour l’aller-retour.

La réaction des habitants de la région a été immédiate. Ils s’insurgent contre ce prix jugé exorbitant.

« Moi, je ne vois pas l’intérêt de mettre autant d’argent pour gagner si peu de temps. Ça sera quoi? Peut-être un quart d’heure, 20 minutes ? », a indiqué une habitante de Castres au micro de Radio France.

Sur Facebook, La Voie est Libre, collectif militant opposé au projet de l’autoroute A69, est monté au créneau face à ces prix, qu’il estime être parmi les « tarifs les plus chers de France, sans doute plus cher si on le rapporte au faible gain de temps ».

« Nous exigeons un sursaut politique. Les élus qui ont imposé cette hérésie doivent aujourd'hui faire le nécessaire pour remettre en service les déviations publiques qui ont été confisquées à la population », conclut l’association.

Reste désormais à savoir si cet appel sera entendu…