La vitesse maximale va devenir variable sur cette autoroute en France

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L'autoroute AP-7

Sur une portion de l’AP-7, la limitation de vitesse ne sera bientôt plus fixe, mais ajustée en continu en fonction du trafic, de la météo ou encore des incidents.

Les automobilistes qui empruntent l’autoroute entre Perpignan et Barcelone vont devoir changer leurs habitudes. Sur l’un des axes les plus fréquentés du sud de l’Europe, la vitesse ne sera bientôt plus figée. Grâce à l’intelligence artificielle, elle s’adaptera en temps réel aux conditions de circulation.

Après avoir annoncé le lancement de cette expérimentation en 2025, le service régional des routes de Catalogne vient d'en présenter les détails.

Le dispositif repose sur une intelligence artificielle capable d’analyser en temps réel les conditions de circulation. En situation normale, la vitesse restera fixée à 120 km/h pour les voitures. Mais au moindre aléa (accident, pluie ou visibilité réduite), elle pourra être abaissée.

L'autoroute AP-7Crédit photo : Kokoo

Le système sera d’abord testé dès l’an prochain sur un tronçon de 150 kilomètres, entre Maçanet de la Selva (Gérone) et El Vendrell (Tarragone). Ce corridor très fréquenté a été choisi comme terrain d’expérimentation grandeur nature.

Une expérimentation sur un tronçon de 150 km

La suite après cette vidéo

Pour fonctionner, le dispositif s’appuie sur un réseau dense de capteurs, de caméras et d’outils d’analyse capables de collecter et traiter des données en continu. L’objectif : obtenir une photographie instantanée du trafic afin d’adapter la vitesse au plus près de la réalité.

Concrètement, les conducteurs verront apparaître des limitations variables sur les panneaux lumineux. En cas de conditions dégradées, la vitesse maximale pourra descendre à 100 km/h, voire 80 ou 60 km/h.

Ces limitations auront un caractère obligatoire, au même titre qu’une signalisation classique. Au-delà de l’aspect technologique, l’objectif est clair : fluidifier la circulation en évitant les ralentissements brusques, et réduire les risques d’accident sur un axe particulièrement exposé.

L'autoroute AP-7Crédit photo : Radio France

Cette évolution marque un tournant pour l’AP-7, confrontée à une forte hausse du trafic depuis la suppression des péages en 2021 en Catalogne.

Depuis cette date, la fréquentation a nettement augmenté. Selon les autorités catalanes, le nombre d’accidents a progressé de 40 %, tandis que la mortalité routière a grimpé de 13 %. Chaque jour, environ 13 000 poids lourds franchissent la frontière au niveau de La Jonquera, accentuant la pression sur cet axe stratégique.

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Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur.

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