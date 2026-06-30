750 euros d'amende, 4 points et permis suspendu : ce geste banal au péage peut vous coûter très cher

Ce n’est pas parce qu’on ralentit au niveau des zones de péages que le risque est moindre. Certains automobilistes adoptent ce geste qui peut leur coûter très, très cher.

Attention à ce réflexe dangereux dans les zones de péage

Pour aller en vacances ou au travail, les automobilistes sont nombreux à passer par les péages sur les autoroutes. On choisit une voie dans laquelle on se glisse, puis on attend son tour pour passer à la borne.

Cependant, il arrive que vous fassiez une erreur car : la voiture devant vous a un problème, la borne ne fonctionne pas, vous vous êtes trompé de voie… Alors, vous cherchez naturellement à sortir de votre voie pour aller en trouver une autre. C’est là que ça devient dangereux. Mais cela n’empêche pas de nombreux automobilistes de faire demi-tour voire même de reculer au beau milieu du péage.

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Une suspension de permis et jusqu’à 750 euros d’amende

Crédit photo : Debove Sophie/ iStock

L’article R421-6 du Code de la route rappelle qu’il est interdit de faire demi-tour ou de reculer sur les autoroutes : que vous soyez sur un axe principal de circulation, sur la bande d’arrêt d’urgence ou dans une zone de péage. Les voitures foncent à 130 km/h et même si elles ralentissent à l’arrivée du péage, un choc peut être très violent.

Les automobilistes qui tentent ces manœuvres interdites s’exposent à de très lourdes conséquences. Outre le risque possible d’accident, les conducteurs responsables encourent une amende de 135 euros et un retrait de 4 points sur le permis. Dans le pire des cas, le permis peut être suspendu durant trois ans en dehors de l’activité professionnelle. Puis, si l’affaire passe devant un tribunal, les conducteurs peuvent écoper d’une amende atteignant les 750 euros.

De nos jours, les forces de l’ordre sont très regardantes à l’égard de ces comportements dangereux sur autoroutes. Les péages sont équipés de caméras de surveillance. L’infraction est donc filmée et les conducteurs peuvent recevoir un avis de contravention quelques semaines après l’incident. Alors, mieux vaut éviter ces mouvements imprévus qui engendrent du danger.

Lorsque vous rencontrez un problème au péage, il est recommandé d’allumer ses feux de détresse, puis de faire appel au personnel en charge via un interphone. Les agents interviennent et appliquent alors une procédure bien stricte afin d’éviter tout accident. Enfin, si vous avez payé dans la mauvaise voie, vous pouvez, plus tard, vous faire régulariser auprès de l’exploitant.