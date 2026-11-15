Aldi ouvrira ses magasins le dimanche 27 décembre au matin : voici ses horaires pour les fêtes

À l’approche des fêtes, Aldi a dévoilé ses horaires et ses ouvertures exceptionnelles pour la fin d’année. Découvrez quand vous pourrez vous rendre en magasin.

Les fêtes de fin d’année approchent et pour l’occasion, tous les magasins ne seront pas ouverts en même temps. Certains fermeront leurs portes pour profiter des fêtes, comme ce directeur d’un magasin Leclerc qui ferme le dimanche et demande à ses clients d’éviter les autres supermarchés.

D’autres enseignes seront quant à elles accessibles au public pour des achats de dernière minute pendant les fêtes.

Des ouvertures exceptionnelles

C’est le cas d’Aldi, dont les magasins ne vont finalement pas fermer et qui a récemment dévoilé ses horaires et ses ouvertures exceptionnelles pour la fin d’année. Ces informations concernent tous les magasins Aldi de France, hormis ceux situés en Alsace et en Moselle.

Cette année, les magasins Aldi ont ouvert leurs portes lors de jours exceptionnels. S’ils étaient fermés le lundi de Pâques et le 1er mai, il était par exemple possible de faire ses courses le 8 mai, le 14 juillet ou encore le 11 novembre.

Les horaires pour la fin d’année

Concernant la fin de l’année, Aldi sera ouvert exceptionnellement certains dimanches : le dimanche 20 décembre, pour acheter les derniers préparatifs avant Noël, uniquement le matin de 8h30 à 12h30. Les magasins seront également ouverts le dimanche 27 décembre afin de préparer le réveillon du jour de l’an, également le matin de 8h30 à 12h30.

Si les magasins Aldi seront fermés le jour de Noël, ils seront bien ouverts la veille. Vous pourrez dénicher vos derniers achats le jeudi 24 décembre toute la journée de 8h30 à 18h. Même chose pour le réveillon du jour de l’an puisque les magasins Aldi seront ouverts le 31 décembre de 8h30 à 18h.

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Des spécificités pour certains magasins

Certains horaires peuvent varier d’un magasin à l’autre selon la région et la réglementation locale. Avant de vous déplacer, consultez la fiche de votre magasin Aldi afin de connaître ses horaires précises et ses ouvertures exceptionnelles, afin d’éviter les mauvaises surprises.

Ainsi, si vous connaîtrez toutes les horaires d’ouverture de votre magasin préféré et pourrez préparer les fêtes de fin d’année dans de bonnes conditions.