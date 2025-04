Assurance habitation pour les nuls : décryptage des termes obscurs qui peuvent sauver votre logement

Vous avez besoin d'une assurance habitation, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Suivez le guide !

Ce n’est un secret pour personne : emménager dans un nouvel appartement rime avec démarches administratives. Une étape indispensable qui permet de s’installer dans les meilleures conditions possibles.

Déménager ses contrats d’énergie et d’eau, ouvrir un abonnement internet… Ces démarches sont à prévoir pour éviter le stress et les mauvaises surprises.

Parmi elles, on retrouve aussi la souscription d’un contrat assurance habitation. Celle-ci revêt une importance capitale.

La raison ? Ce type de contrat vise à protéger votre logement et vos biens personnels en cas de sinistre, tels que les incendies, les dégâts des eaux ou encore les cambriolages.

Crédit Photo : iStock

Comme le précise economie.gouv.fr, l’assurance habitation est obligatoire pour les locataires. Même son de cloche pour les locataires de logements meublés, ainsi que pour les propriétaires bailleurs.

Autre information à prendre en compte : l’obligation d’assurance pour les co-propriétaires «se limite à la garantie responsabilité civile envers la copropriété, les voisins et tiers ainsi que les éventuels locataires», détaille le site du ministère de l’Économie et des Finances.

Enfin, l’assurance habitation est fortement recommandée pour les propriétaires.

Faire son devis en ligne pour gagner du temps

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette tâche administrative peut en effrayer plus d’un. Pas de panique, voici le guide pour choisir la meilleure assurance en fonction de vos besoins.

La première étape consiste à faire un devis pour souscrire à une assurance habitation. En effet, celle-ci vous permettra de gagner du temps, notamment quand elle est faite en ligne. En plus de cela, une simulation assurance habitation est un outil essentiel pour établir son budget logement.

Pour faire votre devis en ligne, rien de plus simple : il suffit de renseigner quelques informations dans l’espace dédié.

Parmi elles, on retrouve le lieu d’habitation et la surface de votre logement en m². Pour les locataires, la mesure exacte est inscrite sur le bail d’habitation. De leur côté, les propriétaires peuvent passer par un professionnel pour mesurer la surface Carrez.

Crédit Photo : iStock

On retrouve aussi le nombre de pièces du bien. Seules les pièces d’une surface supérieure ou égale à 9 m² peuvent figurer dans le devis en ligne. Attention, certaines zones spécifiques de votre maison ne doivent pas être prises en compte, comme la cuisine, les toilettes ou encore la salle de bain.

La date de construction de votre nid douillet est aussi une information clé. Cette donnée figure dans le contrat de location et dans l’acte de vente du bien.

Comment est calculée l’assurance habitation ?

Comment est calculée votre assurance habitation ? Son prix varie en fonction des informations évoquées ci-dessus. Ces renseignements visent à définir le tarif le plus adapté à votre logement.

L’olivier Assurance est un expert en la matière. Cet assureur en ligne expérimenté offre un accompagnement personnalisé pour chaque futur assuré.

« Ainsi, même lors de la simulation de votre tarif assurance habitation, nous nous tenons disponibles et à votre écoute pour vous accompagner et répondre à toutes vos questions », note la société sur son site web.

Crédit Photo : iStock

L’assurance habitation L’olivier offre de nombreux avantages, comme une assurance habitation pas chère (dès 7 euros par mois), deux heures de ménage offertes une fois par an, et ce, pour les propriétaires comme les locataires, la prise en charge des frais de serrurier à hauteur de 300 euros et bien d'autres avantages.

Lors de la finalisation de votre devis en ligne, optez pour le paiement de votre choix et remplissez vos coordonnées bancaires. Enfin, cliquez sur «passer à l’étape suivante» pour boucler votre dossier. Pratique, non ? Vous êtes désormais fin prêt pour trouver l'assurance habitation qui vous correspond !