Cette méthode radicale et efficace fait fuir les éventuels squatteurs et cambrioleurs en votre absence

Pour se prémunir des risques de squat ou de cambriolage de votre logement en votre absence, un dispositif radical commence à rencontrer de plus en plus d’adeptes.

En cette période où les ponts s’accumulent, poussant les familles à s’absenter de leur maison pour des vacances, les risques de voir votre logement squatté ou cambriolé s'agrandissent. Désormais, ces angoisses pourraient être de l’histoire ancienne avec une nouvelle méthode, testée et approuvée à Nice l’an dernier.

En effet, la municipalité niçoise a mis en place un nouveau dispositif à titre expérimental dans 40 logements vacants. L’objectif de ce dispositif est de faire fuir instantanément un éventuel squatteur ou cambrioleur. Dans la pratique, lorsqu’une personne s’aventure à l’intérieur de votre logement, un épais nuage de fumée irrespirable vient envahir les pièces.

Crédit photo : Verisure

Un dispositif qui rend votre maison invivable

Le nuage de fumée dense est propagé en moins de deux secondes par un “canon à brouillard”, se diffusant alors pendant 30 à 45 secondes, rendant la visibilité quasiment nulle. En parallèle, un signal est envoyé à la centrale d’alarme pour avertir les autorités et une sirène retentit.

Dans ces conditions, le squatteur ou le cambrioleur, désorienté, n’a qu’un seul réflexe : prendre les jambes à son cou pour quitter les lieux. Ce système a été mis en place par quelques entreprises spécialisées dans les systèmes d’alarme comme Serium et Verisure.

Crédit photo : Serium

Grâce à ce dispositif, la maison se défend donc toute seule, automatiquement et instantanément au moindre signe d’effraction. De plus, les forces de l’ordre, alertées par le signal, arrivent rapidement sur les lieux et ont plus de chance de mettre la main sur l’individu désorienté. Après une phase d’expérimentation concluante, nul doute que le dispositif rencontrera de plus en plus d’adeptes à travers la France.