Panneau au losange blanc : venu d'Amérique du Nord, il gagne l'Europe et beaucoup d'automobilistes l'ignorent, voici ce qu'il exige

Un nouveau panneau se répand de plus en plus en Europe. Certains automobilistes ne le connaissent pas encore et risquent une lourde amende.

De plus en plus de panneaux de signalisation apparaissent sur les routes européennes, chacun avec une règle bien précise à suivre. Aux Pays-Bas, les panneaux de zones environnementales indiquent eux aussi des restrictions d’accès pour certains véhicules.

Les autoroutes espagnoles voient apparaître un nouveau panneau bleu S-991f, par exemple. En voici un autre qui commence à fleurir sur le Vieux continent alors qu’il est présent au Canada et aux États-Unis depuis des décennies.

Un panneau bleu avec un losange blanc fleurit en Europe

Crédit photo : Roole Media

En France, ce panneau carré bleu affichant un losange blanc n’est pas totalement étranger aux automobilistes. Il en est de même en Espagne. En revanche, l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie le découvrent encore.

Il s’agit du panneau indiquant une voie de covoiturage sur les autoroutes. Comme l’indique le site du Service Public, cette voie située à gauche de la chaussée est réservée aux véhicules de covoiturage, aux taxis, aux transports en commun... Mais pas constamment.

Une voie réservée déjà répandue sur quelques axes français

Crédit photo : Richard Villalon/ iStock

En effet, lorsque le losange est allumé, la voie est réservée. Lorsqu’il est éteint, la voie redevient normale et ouverte à tous. En général, ces voies s’activent aux heures de pointe, lorsque la circulation est dense, et permettent de fluidifier le trafic. Un panonceau indiquant « 3+ » impose au moins trois personnes dans le véhicule, conducteur compris, pour emprunter cette voie.

Quelques axes français sont équipés de ces voies réservées au covoiturage comme Lyon, Grenoble, Lille, Rennes, Nantes, Annecy, Aix-Marseille ou encore le boulevard périphérique parisien.

Désormais, c’est au tour de l’Allemagne et de l’Autriche de tester ce panneau sur une partie de leurs routes, renseigne le site germanique Netzwelt. Cette initiative s’inscrit aussi dans un élan écologique afin d’encourager les automobilistes à covoiturer. De cette façon, le nombre de voitures est réduit sur les routes, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, les automobilistes (français comme allemands) doivent veiller à ne pas emprunter cette voie quand ils sont seuls en voiture.

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Une amende qui s’élève à 200 euros

Le panneau, qui existe depuis longtemps en Amérique du Nord, déstabilise les conducteurs allemands et autrichiens. Beaucoup d’entre eux ne savent pas encore ce qu’il indique. Pourtant, le non-respect de ce panneau peut coûter une amende de 135 euros en France, par exemple. En Espagne, l’amende est plus sévère et coûte 200 euros.

En Allemagne, les amendes reçues dans d’autres pays européens peuvent être recouvrées, précise Netzwelt. Elles doivent s’élever à au moins 70 euros. Enfin, ce panneau ne figure pas dans le Code de la route italien, indiquait Sky TG24 le 14 mars 2026. Peut-être est-ce parce que le covoiturage est en hausse dans tout le pays ?