Il prend sa retraite anticipée à 33 ans : huit ans plus tard, ce n'est pas pour l'argent qu'il retourne au travail

Après avoir pris sa retraite anticipée, un Américain âgé d’une trentaine d’années a repris le chemin du travail. Un choix qu’il ne regrette pas.

Sur le papier, prendre sa retraite avant l’âge requis est le rêve absolu. Mais certaines personnes qui y sont parvenues décident de faire marche arrière, comme cette Américaine de 27 ans.

De son côté, Joel O’Leary, un journaliste spécialisé en finances a lui aussi fait ce choix. Alors qu’il avait pris sa retraite anticipée, il a décidé de retourner travailler. Il a raconté son expérience dans le média spécialisé Motley Fool Money.

Il prend sa retraite à 33 ans et retourne travailler

Tout a commencé il y a une dizaine d’années lorsque le trentenaire et son épouse se sont intéressés au mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early). Né aux États-Unis, ce concept vise à atteindre l’indépendance financière pour pouvoir prendre sa retraite plus tôt que prévu.

Résultat : le couple a fait de son mieux pour constituer une épargne destinée à l’investissement. À l’âge de 33 ans, Joel avait économisé suffisamment d’argent pour se passer de son salaire.

« J’ai donc quitté mon emploi dans la vente avec le rêve de vivre une vie qui ne tourne pas autour du travail ou de l’argent », explique-t-il.

Mais le jeune homme a repris le chemin du travail huit ans plus tard, tout en continuant à profiter de sa liberté.

Un rapport au travail différent

Comme il le précise, son retour à la vie active s’est fait par hasard. Après avoir démissionné, il a commencé à écrire sur Internet pour le plaisir. Au fil du temps, c’est devenu une passion. Il en a finalement fait son métier.

« Il y a une grande différence entre avoir le sentiment de devoir aller travailler et celui de pouvoir travailler. Et j’ai la chance de me retrouver aujourd’hui dans la deuxième situation », confie-t-il.

Auparavant, il travaillait dur pour avoir un bon salaire. Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Il se sent épanoui au sein de son équipe et partage les valeurs de son entreprise.

« L’argent reste appréciable, je ne prétendrai pas que je travaillerais gratuitement. Mais ce n’est pas ce qui me motive à me lever chaque jour pour exercer mon métier », ajoute-t-il.

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« Ce n’est pas un échec »

Vous l’aurez compris, Joel O’Leary ne regrette pas sa décision, même s’il ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.

Dans son témoignage, il insiste sur un point important à ses yeux : les gens changent d’avis en fonction de leurs priorités.

« Ce n’est pas un échec dans la planification : c’est simplement le fait d’être humain. Quelle que soit la forme que prend votre projet de retraite, et quelle que soit l’étape de la vie à laquelle vous vous trouvez, il est tout à fait normal que les choses changent. Votre plan doit s’adapter à la vie, et non l’inverse », explique-t-il.

Une chose est sûre : le rédacteur se réjouit d’avoir repris une activité professionnelle qui lui permet de bénéficier de revenus supplémentaires.