Il prend sa retraite anticipée à 33 ans : huit ans plus tard, ce n'est pas pour l'argent qu'il retourne au travail

Sur le papier, prendre sa retraite avant l’âge requis est le rêve absolu. Mais certaines personnes qui y sont parvenues décident de faire marche arrière, comme cette Américaine de 27 ans.
De son côté, Joel O’Leary, un journaliste spécialisé en finances a lui aussi fait ce choix. Alors qu’il avait pris sa retraite anticipée, il a décidé de retourner travailler. Il a raconté son expérience dans le média spécialisé Motley Fool Money.
Il prend sa retraite à 33 ans et retourne travailler
Tout a commencé il y a une dizaine d’années lorsque le trentenaire et son épouse se sont intéressés au mouvement FIRE (Financial Independence, Retire Early). Né aux États-Unis, ce concept vise à atteindre l’indépendance financière pour pouvoir prendre sa retraite plus tôt que prévu.
Résultat : le couple a fait de son mieux pour constituer une épargne destinée à l’investissement. À l’âge de 33 ans, Joel avait économisé suffisamment d’argent pour se passer de son salaire.
« J’ai donc quitté mon emploi dans la vente avec le rêve de vivre une vie qui ne tourne pas autour du travail ou de l’argent », explique-t-il.
Mais le jeune homme a repris le chemin du travail huit ans plus tard, tout en continuant à profiter de sa liberté.
Un rapport au travail différent
Comme il le précise, son retour à la vie active s’est fait par hasard. Après avoir démissionné, il a commencé à écrire sur Internet pour le plaisir. Au fil du temps, c’est devenu une passion. Il en a finalement fait son métier.
« Il y a une grande différence entre avoir le sentiment de devoir aller travailler et celui de pouvoir travailler. Et j’ai la chance de me retrouver aujourd’hui dans la deuxième situation », confie-t-il.
Auparavant, il travaillait dur pour avoir un bon salaire. Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Il se sent épanoui au sein de son équipe et partage les valeurs de son entreprise.
« L’argent reste appréciable, je ne prétendrai pas que je travaillerais gratuitement. Mais ce n’est pas ce qui me motive à me lever chaque jour pour exercer mon métier », ajoute-t-il.
« Ce n’est pas un échec »
Vous l’aurez compris, Joel O’Leary ne regrette pas sa décision, même s’il ne sait pas de quoi l’avenir sera fait.
Dans son témoignage, il insiste sur un point important à ses yeux : les gens changent d’avis en fonction de leurs priorités.
« Ce n’est pas un échec dans la planification : c’est simplement le fait d’être humain. Quelle que soit la forme que prend votre projet de retraite, et quelle que soit l’étape de la vie à laquelle vous vous trouvez, il est tout à fait normal que les choses changent. Votre plan doit s’adapter à la vie, et non l’inverse », explique-t-il.
Une chose est sûre : le rédacteur se réjouit d’avoir repris une activité professionnelle qui lui permet de bénéficier de revenus supplémentaires.
« Je ne souhaite pas posséder une fortune démesurée. Mais je ne vais pas mentir : gagner de nouveau de l’argent alors que je dispose d’une épargne solide est agréable. Cela signifie que ma femme et moi pouvons être plus généreux et améliorer un peu notre qualité de vie », conclut-il.