Elle quitte son métier de rêve en ville pour s'installer sur une île de 50 habitants avec son mari, deux ans plus tard elle ne regrette rien

Elle Duffy avait réalisé tous ses rêves de petite fille lorsqu’elle a décidé de changer radicalement de vie, quittant Glasgow pour l’île de Rum, avec sa famille.

Quand on est un jeune actif, on s’imagine forcément habiter dans une ville dynamique afin de mettre toutes les chances de son côté pour s’assurer une carrière. Elle Duffy était totalement dans cet état d’esprit. Cette jeune femme écossaise s’est confiée à Business Insider sur son changement de mentalité afin de vivre une vie dont elle ne rêvait pas forcément quand elle était petite.

Si elle n’en rêvait pas, c’est parce qu’elle ignorait que c’était possible. Puis l’enfant est devenue une jeune adulte qui a commencé à voir la vie autrement :

“Quand j’étais plus jeune, je rêvais d’une vie en ville, d’un métier de journaliste à la télévision et d’un appartement avec mon compagnon et un chat. En 2024, tous ces rêves s’étaient réalisés. Je vivais et travaillais à Glasgow, où je faisais mes premières armes dans le reportage télévisé et produisais mes propres journaux télévisés du soir. Chaque jour, je rentrais chez moi retrouver mon mari et ma chatte Midna.”

De son propre aveu, Elle Duffy était donc comblée d’avoir réalisé ses rêves. Pourtant, a soudainement changé d’avis lorsqu’elle a été envoyée en reportage sur l’île de Rum. Cette île fait partie du groupe des Small Isles qui appartiennent à l'archipel des Hébrides intérieures en Écosse. Rum est la plus grande île de cet archipel et compte moins de 50 habitants. En rentrant à Glasgow après ce reportage, elle ressent alors le mal du pays :

“Au cours des mois qui ont suivi, cette île n’a cessé de me trotter dans la tête. Lorsque j’ai lu dans un journal une annonce proposant à un couple de reprendre la gestion de l’auberge de jeunesse de l’île, mes « et si… » se sont fait de plus en plus pressants.”

Crédit photo : Expedia

Elle confie son nouveau rêve secret à son compagnon, rapidement convaincu que c'est une bonne idée. Le couple postule et finit par être choisi. Sans trop tarder, ils font leurs valises, quittant Glasgow pour l’île de Rum.

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“En l’espace de quelques semaines à peine, notre appartement était emballé, notre chat installé dans sa cage de transport, et nous avons embarqué sur le ferry, sans trop savoir ce qui nous attendait de l’autre côté.”

Leur fils naît sur l'île

Ils découvrent alors la vie insulaire, bien différente d’une vie en métropole. Une forte rafale de vent venant de la mauvaise direction peut entraîner l’arrêt des ferries, coupant ainsi les insulaires du continent pendant plusieurs jours d’affilée. Ici, tout repose sur le fonctionnement du seul ferry de l’île.

Tous les habitants de l’île de Rum vivent dans le village de Kinloch, qui s’étend sur 600 mètres et abrite un seul magasin, une école primaire, des hébergements touristiques et les maisons des locaux.

Crédit photo : Elle Duffy / Business Insider

Et les locaux, justement, ont accueilli les nouveaux venus à bras ouverts :

“Toute l'île s'est mobilisée pour nous aider à décharger notre camion de déménagement pendant les deux petites heures entre deux traversées de ferry. Se faire des amis s'est avéré étonnamment simple. Quand on voit les mêmes visages tous les jours, une familiarité s'installe naturellement. Les habitants de l'île se réunissent régulièrement pour des repas communautaires, des fêtes de saison et des soirées conviviales sur la place du village.”

En s’intégrant aussi facilement au sein de la communauté, Elle et son compagnon n’ont pas hésité longtemps avant d’envisager de fonder une famille sur l’île. Un an après leur arrivée sur l’île, leur fils Cailean voit le jour. Aujourd’hui, Elle et son mari n’ont jamais regretté leur choix d’avoir quitté Glasgow et ne s’imaginent même plus vivre ailleurs que sur l’île de Rum.