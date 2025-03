Ce nouveau panneau de signalisation débarque sur nos routes et pourrait bien révolutionner notre conduite

Un nouveau panneau, pour le moins étonnant, a fait son apparition sur nos routes. Voici ce qu'il signifie.

Si vous avez pris le volant dernièrement, vous avez peut-être aperçu, au détour d'une route, un drôle de panneau de signalisation que vous n'aviez encore jamais vu.

Si tel est le cas, vous vous êtes certainement demandé quelle pouvait en être la signification. Tout d'abord, soyez rassuré, vous n'avez pas commis d'infraction en le croisant, car ce panneau est surtout installé à titre informatif, afin d'inciter les usagers de la route à être davantage éco-responsables. Mais sa signification n'en demeure pas moins importante.

De couleur jaune (ou doré), cette nouvelle signalisation revêt un caractère inédit, car elle fait appel à la responsabilité des automobilistes et pourrait bien révolutionner notre manière de conduire, à l'avenir.

Crédit photo : iStock

Que signifie ce nouveau panneau de signalisation jaune ?

Ce panneau innovant, tout juste intégré au Code de la route, s’inscrit ainsi dans une démarche qui entend concilier la circulation automobile et la cause environnementale. Plutôt paradoxal et difficilement réalisable de prime abord. Mais les décideurs se montrent en privilégiant la pédagogie pour obtenir l'assentiment des usagers. À l'inverse de ce que préconise l'écologie punitive, cette signalisation souhaite en effet inciter les automobilistes à faire preuve de responsabilité et non pas à leur imposer quoi que ce soit.

« Contrairement aux panneaux traditionnels, il est conçu pour inciter les automobilistes à adapter leur conduite en fonction de l’environnement immédiat », précise ainsi le site newsly.fr.

C'est pourquoi on peut le croiser lorsque l'on circule à proximité des réserves naturelles ou encore des zones écologiques sensibles. Le but du panneau étant de « réduire l’impact humain sur les écosystèmes vulnérables ».

Crédit photo : DR

Avec ce panneau - qui porte l’appellation officielle ID 15c, selon l'Automobile Magazine - il est donc d'abord demandé aux automobilistes de modérer leur vitesse, car ils roulent à proximité de zones protégées. Cette nouvelle signalisation interdit également de jeter des déchets en dehors des zones prévues et rappellent aux conducteurs qu'is ne doivent pas faire usage de leur klaxon de manière abusive, afin de ne pas perturber les cycles naturels de la faune locale.

Vous l'aurez compris, les zones où l'on peut apercevoir ce nouveau panneau abritent, le plus souvent, une biodiversité menacée. Afin de préserver cette dernière, un effort de responsabilité est donc demandé aux automobilistes.