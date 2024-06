De nombreux Français ignorent la signification de ce panneau de signalisation, et vous ?

Installé depuis 13 ans en France, ce panneau de signalisation continue de susciter l’incompréhension chez de nombreux automobilistes. Il serait temps de se mettre à jour !

Théoriquement, nul n’est censé ignorer la loi de la même manière que tout automobiliste devrait connaître par coeur le Code de la route. Cependant, la réalité est toute autre et il arrive que certains panneaux de signalisation soient méconnus des automobilistes à cause de leur rareté.

C’est le cas avec le panneau C13d qui est apparu pour la première fois en France en 2011. Il s’agit d’un carré sur fond bleu, montrant un cycliste et un piéton qui se font face au-dessus d’un espèce de T dont la barre verticale est blanche et la barre horizontale est rouge. Le nombre d’éléments peut facilement perturber l’automobiliste, se demandant alors ce que signifie réellement ce panneau.

Une voie presque sans issue

Ce panneau est un dérivé d’un panneau C13a qui affiche le même T, sur fond bleu, indiquant une voie sans issue, également appelée impasse. Ces impasses sont des rues qui n’ont pas de sortie et se terminent par un cul-de-sac. Elles sont généralement très courantes dans les zones résidentielles.

Pour le panneau C13d, l’apparition d’un piéton et d’un cycliste l’un en face de l’autre jette le trouble. Le panneau indique bien l’existence d’une voie sans issue pour les automobilistes, mais aussi la présence d’une issue pour les cyclistes et les piétons au fond de la rue. En effet, cette issue est souvent un petit chemin que les véhicules à moteur ne peuvent pas emprunter à cause de leur étroitesse.

Ainsi, si vous tombez sur ce panneau et que vous êtes en voiture, vous devriez faire demi-tour ou une marche arrière. Et si vous souhaitez continuer votre chemin, il faudra descendre de votre voiture et compter sur vos deux jambes, ou un vélo si vous en avez un à portée.