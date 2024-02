Ces aliments pourtant adorés des enfants doivent être bannis de leurs repas

Même si vous voulez leur faire plaisir, certains aliments ne doivent pas être donnés à vos enfants. Voici lesquels.

Les enfants peuvent être difficiles à satisfaire quand on parle de nourriture. Si certains aliments peuvent leur faire plaisir, ils peuvent cependant être mauvais pour leur santé. C’est ce qu’a constaté le docteur Jimmy Mohamed interrogé par Doctissimo.

Selon ce professionnel de santé, tous les aliments ne doivent pas être donnés aux enfants, et ce même s’ils les adorent. Voici ceux que vous devez éviter.

Les saucisses Knacki

Crédit photo : iStock

Même si vos enfants en raffolent, ne leur donnez pas de saucisses de type Knacki. Selon Jimmy Mohamed, ces aliments sont préparés à base de restes de viande, d’exhausteurs de goût, de nitrites et d’additifs. En plus de cela, ils contiennent une trop grande quantité de sel et sont plus riches en lipides qu’en protéines. Selon le professionnel de santé, ces saucisses “ne devraient même pas être données aux animaux” tant elles sont mauvaises pour la santé.

Les surimis

Crédit photo : iStock

Eux aussi sont adorés des enfants et pourtant, ils ne devraient pas faire partie de leur alimentation. Jimmy Mohamed affirme que les surimis sont “de la protéine de mauvaise qualité” et qu’il s’agit avant tout d’un “agglomérat de restes de poisson”. Ainsi, le médecin conseille de privilégier le poisson frais plutôt que les surimis pour apporter aux enfants tous les nutriments dont ils ont besoin.

La compote en gourde

Crédit photo : iStock

Ce dernier aliment est plus étonnant : la compote en gourde. Si vous pouvez tout à fait donner de la compote dans des yaourts ou des contenants en verre à vos enfants, Jimmy Mohamed conseille d’éviter les compotes en gourde. Selon le médecin, ces dernières sont trop sucrées et contiennent peu de fibres. En plus de cela, elles agissent comme un frein à l’apprentissage de la mastication. Ainsi, il recommande de privilégier les fruits entiers dès que votre enfant est en âge d’en manger.

En définitive, Jimmy Mohamed conseille d’éviter de donner des aliments transformés à vos enfants afin de protéger leur santé.