Cette pratique, que beaucoup de conducteurs adoptent, est interdite depuis le 15 juillet sur certaines routes

L'interdiction d'une pratique devenue courante sur certains axes vient d'entrer en vigueur, au grand dam de certains usagers de la route. Mais celle-ci ne devrait durer que quelques semaines.

Vous n'êtes pas sans savoir que les règles de sécurité routière évoluent sans cesse et de nombreux usagers se retrouvent parfois hors-la-loi sans même en être conscients. Dernier exemple en date : cette nouvelle interdiction qui vient d'être décidée par le gouvernement.

Si la mesure est certes provisoire, elle pourrait bien faire quelques remous.

Depuis ce lundi 15 juillet, la circulation inter-files (CIF), jusqu'ici tolérée pour les deux-roues et trois-roues motorisés (et les 3 roues), sera en effet interdite sur certaines routes de la région parisienne. La faute aux Jeux olympiques, qui débuteront dans 10 jours au cœur de la capitale.

Pas de panique toutefois, car cette pratique, autorisée sur les trois dernières années dans plusieurs villes françaises, sous la forme d'un test grandeur nature, sera de nouveau tolérée après l'événement, et ce, pour une durée de deux mois.

Crédit photo : iStock

La circulation interfiles est interdite provisoirement sur certains axes

Testée à grande échelle depuis le 2 août 2021 dans 8 départements d'Ile-de-France, mais aussi dans le Rhône, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Isère, la Loire-Atlantique, le Nord ou encore les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales, cette autorisation de la circulation inter-files va ainsi être prolongée jusqu'au 15 septembre prochain. Un arrêté publié le 11 juillet dernier a entériné cette décision.

On ignore encore si la mesure sera prolongée au-delà de cette date fatidique.

Comme évoqué plus haut, l'arrêté précise par ailleurs que la circulation inter-files sera suspendue (et donc interdite provisoirement) sur les routes franciliennes qui accueilleront les 185 kilomètres de voies réservées aux véhicules accrédités pour les JO de Paris 2024.

Parmi ces axes bien connus des automobilistes parisiens, on peut citer l'autoroute A1 et sa branche située entre l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle et la Porte de la Chapelle, l'A4 (entre la commune de Collégien et la Porte de Bercy), l'A13 (de Saint-Cloud à Rocquencourt), mais aussi le boulevard périphérique nord (entre la Porte de Vanves et la Porte de Bercy), ou encore des tronçons de l'A86 et de l'A104.

Pour justifier cette décision, le ministère de l'Intérieur précise que « la circulation sera très dense » sur ces axes routiers pendant toute la durée de cette Olympiade, qui se déroulera du 26 juillet au 11 août prochain pour les athlètes valides, puis du 28 août au 8 septembre pour les handisports.

Crédit photo : iStock

Pour rappel, la circulation inter-files désigne cette pratique courante, adoptée par de nombreux motards, qui consiste à remonter entre les files de véhicules arrêtés ou roulant à une allure réduite, notamment lors d'un embouteillage.