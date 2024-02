Enfants interdits : le « adult only » se répand partout et les adultes adorent

Cette nouvelle pratique qui consiste à interdire l’accès de certains établissements aux enfants fait de plus en plus d’adeptes. Quels sont-ils ? Et est-ce légal ?



Les enfants, c’est bien mais ça fait parfois trop de bruit. Alors, pour passer des vacances relaxantes, effectuer un long courrier dans le calme ou déjeuner au restaurant en toute tranquillité, pourquoi ne pas opter pour le « adult only » ?

Cette pratique permet aux adultes de profiter d’un service ou d’un établissement dans lesquels les enfants ne sont pas acceptés. Ainsi, certains endroits interdisent l’accès aux enfants de moins de 12, 14 ou 16 ans, renseigne TF1 info.

La tendance a déjà séduit quelques hôtels, restaurants, campings et même compagnies aériennes comme Corendon Airlines. En effet, la compagnie néerlandaise vient de mettre en place une zone entièrement réservée aux adultes entre Amsterdam et Curaçao.

La France prête à suivre les autres pays européens ?

Crédit photo : Jovanmandic/ iStock

Bien que peu répandue, cette tendance fait des émules. Le nombre d’hôtels adoptant cette initiative est passé de 682 à 1544 dans le monde entre 2016 et 2023. Mais ce n’est pas tout. Les croisières et les campings vacances proposent également ce service afin que les adultes puissent profiter de la piscine en toute quiétude.

Le « adult only » fait petit à petit son chemin vers la France. Si cela fonctionne, notre pays pourrait ainsi rejoindre l’Italie, l’Espagne ou encore la Grèce où la pratique est déjà bien installée.

Côté éthique, le « adult only » est parfaitement légal. Aucun texte de loi n'interdit à un établissement de restreindre l’accès aux enfants car cela irait « à l’encontre d’une liberté fondamentale : la liberté de faire du commerce, qui permet au commerçant de proposer une prestation spécifique, en l’espèce, permettre à des adultes de se reposer », précise l’avocat du droit en tourisme Jonathan Bellaiche dans le Parisien.

Et vous, que pensez-vous de cette pratique de plus en plus à la mode ?