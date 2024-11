Vous risquez 150 000 euros d'amende si vous avez cette plante interdite dans votre jardin en France

Depuis un an, cette plante est interdite en France et en Europe pour le danger qu’elle représente. Si vous en possédez, vous risquez une lourde amende.

C’est une plante qui fut autrefois prisée avec ses tiges fines et cylindriques, ses feuilles épaisses et recourbées et ses petites fleurs blanches. Cette plante aquatique, du groupe des succulentes, prospère sur les sols humides. Elle peut ainsi former un tapis dense et recouvrir l’ensemble d’une surface disponible.

Vous l’avez peut-être deviné, cette plante, c’est la crassule de Helms. Elle est originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande et a été importée et introduite en Europe à la fin des années 1920. Autrefois, la crassule de Helms servait d’élément de décor végétal aux aquariums.

L’histoire d’amour entre la crassule de Helms et l’Europe, et notamment la France, a pris fin récemment. Le gouvernement français a tout bonnement décidé de l’interdire sur son sol. Pour justifier cette décision radicale, il invoque la survie de la biodiversité.

Une plante interdite qui menace la biodiversité locale en Europe

Crédit photo : Benjamin Blondel/ Wikipedia

La crassule de Helms est une plante envahissante. Sans intervention, sa capacité de colonisation est immense. De ce fait, elle devient un danger pour la biodiversité et les écosystèmes français et européens. En effet, sa prolifération est si élevée que la crassule de Helms peut coloniser lacs, étangs, rivières et ainsi étouffer la végétation locale.

Lorsqu’elle prolifère, la crassule de Helms forme un tapis si épais qu’elle empêche toute lumière de s’introduire dans les sols mais surtout, sur les autres plantes. Ces dernières sont ainsi écrasées, sans aucun moyen de survie.

La crassule de Helms formant un tapis. Crédit photo : Benjmain Blondel/ Wikipedia

Dès lors, le gouvernement français a pris les devants. Un arrêté du 2 mars 2023 vise à renforcer les mesures de contrôle de la crassule de Helms. Il est désormais interdit de l’introduire, de la posséder, de la vendre, de la transporter ou de l’utiliser de quelque manière que ce soit en France. Une seule tige de la crassule de Helms suffit pour qu’elle se développe en nombre et menace la biodiversité locale.

Si vous possédez ou marchandez la crassule de Helms, vous risquez jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.

De nombreuses raisons de se débarrasser de cette plante invasive.