Cette ville a tellement d'argent qu'elle envisage de rembourser les impôts des contribuables

Imaginez que vous receviez de l’argent de la part des impôts. C’est ce qui pourrait se produire dans cette ville, actuellement sujette à un excédent budgétaire.

Chaque année, nous devons de l’argent à l'administration fiscale en remplissant notre déclaration d'impôt. Cependant, dans de rares situations, il se peut que ce soit l’administration fiscale qui doive nous donner de l’argent. C’est le cas dans une ville en Suisse, à Bâle. Dans cette commune de près de 200 000 habitants, la situation est exceptionnelle.

Crédit photo : iStock

En effet, les finances de la ville sont tellement élevées que la commune enregistre un excédent budgétaire de 464 millions d’euros. Toutes les dettes de la ville ont été payées, le matériel a été entièrement renouvelé et de l’argent a été versé dans le système éducatif. En clair, la ville de Bâle a trop d’argent.

“Toute personne qui sait lire un chiffre avec huit zéros sait que Bâle-Ville reçoit trop d’argent”, a affirmé Lorenz Amient, conseiller à l’origine de la motion, à L’Est Républicain.

Rembourser les contribuables

La ville avait tenté d’anticiper cette situation en 2022 en effectuant une baisse de l’impôt de 112 millions de CHF (soit environ 120 millions d’euros). Cette mesure a été acceptée par les contribuables par référendum et appliquée dès le 1er janvier 2024, mais cela n’a pas suffi.

Face à cette situation, le conseil du Grand Bâle a pris une décision inédite et souhaite rembourser aux contribuables une partie de l’impôt qu’ils ont versé. Si la motion est adoptée, les contribuables recevront chaque année les excédents de la ville, ce qui équivaudrait à plus de 2 535 francs suisse, soit plus de 2 700 euros par an et par habitant.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, une nouvelle baisse de l’impôt de 150 millions de CHF (160 millions d’euros) devrait être effectuée dès le 1er janvier 2025. De son côté, la motion sera soumise à un référendum avant d’être appliquée dans la ville.