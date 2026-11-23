Avant d’allumer un feu dans votre poêle ou votre cheminée, vous laissez sécher vos bûches quelques heures dans votre salon ? Voici pourquoi ce geste doit être évité.

L’hiver arrive, les températures diminuent et de nombreux Français ont rallumé leur poêle à bois ou leur cheminée pour allumer un bon feu, profitant d’une douce chaleur et d’une atmosphère réconfortante.

Avant d’allumer votre feu, il est important de bien vous renseigner pour éviter les erreurs. Par exemple, il est primordial de ne jamais utiliser de chutes de terrasse pour allumer un feu. Pour l'alimenter, vous avez peut-être l’habitude de stocker vos bûches de bois directement dans votre salon. Vous les faites ainsi sécher à température ambiante pendant quelques heures avant de les faire brûler.

Du bois trop humide

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, cette habitude est très mauvaise. Les bûches ont besoin de beaucoup de temps pour sécher avant d’être brûlées et doivent atteindre un taux d’humidité inférieur à 20 %. Le simple fait de mettre des bûches quelques heures dans son salon avant de les brûler ne suffit pas à les sécher correctement.

Résultat, une fois dans le feu, une importante fumée va se dégager et noircir la vitre de votre poêle à bois. En effet, un bois trop humide chauffe mal, encrasse le conduit de votre appareil et pollue davantage puisqu’il augmente ses émissions de fumée.

Faire sécher les bûches

Pour éviter cela, il est important de bien sécher les bûches avant de les utiliser. Pour cela, elles doivent être stockées dans de bonnes conditions pendant plusieurs mois, à l’air libre, tout en étant protégées des intempéries. Généralement, on estime qu’il faut entre 12 et 36 mois d’attente selon l’essence du bois et les conditions de stockage.

Les bûches doivent être placées sur un support aéré et surélevé, comme des palettes. Selon le site de Total Energies, il est important de laisser un espace entre les rangées de bûches et de ne pas les entasser trop serrées pour permettre à l’humidité de s’évaporer.

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Savoir si le bois est sec

Pour savoir si vos bûches sont suffisamment sèches, il existe plusieurs signes à repérer. Le bois doit avoir des fissures visibles à ses extrémités, une écorce qui se détache facilement, une couleur plus claire ainsi qu’une absence de moisissures ou de parasites.

En plus de cela, une bûche sèche est plus légère qu’une bûche humide et moins odorante. Vous connaissez maintenant toutes les précautions à prendre avant de faire brûler votre bois cet hiver.