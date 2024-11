Pourquoi vous ne devez jamais brûler du bois humide dans votre cheminée ?

Vous voulez vous réchauffer en allumant un feu de cheminée mais il ne vous reste que du bois humide ? Ne l’utilisez pas : voici pourquoi vous ne devriez jamais faire brûler de bois humide dans votre cheminée.

En automne, les températures chutent, la pluie est de plus en plus présente, l’humidité et le froid s’installent dans votre maison. Pour toutes ces raisons, nous pouvons être tentés de rallumer le chauffage. Cependant, ce dernier a un coût et de nombreux foyers préfèrent repousser cette date fatidique le plus tard possible pour faire des économies.

Crédit photo : iStock

Avant de remettre le chauffage, d'autres solutions s'offrent à vous pour garder la chaleur dans votre logement tout en faisant des économies. Si vous avez l'équipement nécessaire, vous pouvez par exemple faire un feu de cheminée. Mais attention, pour cela, vous devez respecter les bons gestes car certaines habitudes avec votre cheminée peuvent être particulièrement dangereuses. Il est notamment très important de ne jamais faire brûler de bois humide dans votre cheminée. Voici pourquoi.

Les dangers du bois humide

Quand on allume un feu de cheminée, il est préférable de choisir un bois sec. Dans le cas contraire, le bois humide va mal brûler et mal chauffer, ce qui peut présenter plusieurs risques, notamment pour la santé. En effet, le bois humide qui brûle fume énormément. Comme l’explique Ouest-France, il libère alors des composants nocifs dans l’air, comme du monoxyde de carbone, de l’hydrogène sulfuré et des particules fines.

Crédit photo : iStock

Ces substances sont très mauvaises pour l’environnement puisqu’elles génèrent une forte pollution atmosphérique. En effet, le bois de chauffage humide serait quatre fois plus polluant que le bois de chauffage sec. En plus de cela, faire brûler du bois humide a des conséquences sur notre santé puisque la fumée peut impacter nos systèmes respiratoire et cardio-vasculaire.

Par conséquent, il est important de toujours faire brûler du bois sec, dont le taux d’humidité doit être compris entre 15% et 20%. De cette façon, vous n’aurez aucun problème et pourrez allumer un feu pour vous réchauffer en toute sécurité.