Vous les avez peut-être remarquées : de nouvelles boîtes bleues ont été installées le long de certaines routes de France. Mais que signifient-elles ?

Si vous avez traversé la France récemment et que vous vous êtes rendu dans la Marne, vous avez peut-être aperçu ces nouvelles boîtes bleues installées le long de la route. En effet, ces installations ont fait leur apparition sur la RN4 et la RN44.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ces appareils ne sont pas de nouveaux radars qui contrôlent la vitesse des automobilistes, et il est donc inutile de freiner à leur approche. En revanche, ils auront une conséquence pour les poids lourds qui croiseront leur route. Ces boîtiers sont aussi à distinguer du radar sonore Hydre, qui s’intéresse au bruit des véhicules plutôt qu’à leur vitesse.

Une taxe pour les poids lourds

Ces appareils sont des boîtiers d’écocontribution poids lourds (ECPL). La Région Grand Est a décidé d’appliquer une redevance kilométrique aux transporteurs qui empruntent certaines routes régionales. Selon 01net, cette redevance concerne uniquement les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui transportent des marchandises sur les routes régionales.

Crédit photo : Collectif Châlonnais / Facebook

Si cette taxe s’applique aux poids lourds, c’est parce que certains transporteurs parcourent de longues distances sur ce réseau gratuit sans contribuer à son entretien. Pourtant, les poids lourds causent l’essentiel de l’usure des routes et entraînent des nuisances environnementales et routières.

En raison du poids très élevé des camions, la route s’use, et les réparations du bitume et des ponts coûtent très cher. En plus de cela, leur passage a un impact sur le climat et l’air puisque les camions rejettent une quantité importante de CO2 et de particules fines. Enfin, leur circulation sur des routes non adaptées peut entraîner des accidents avec les riverains, comme sur cette route de montagne dangereuse car fréquentée par les camions et camping-cars.

15 centimes par kilomètres

Une taxe sera donc appliquée au kilomètre pour les poids lourds. Elle est estimée à environ 15 centimes par kilomètre par la Fédération nationale des transports routiers (FNTR). Le montant total dépendra de la distance parcourue par le transporteur et des caractéristiques de son véhicule, comme son poids et ses émissions.

Crédit photo : Collectif Châlonnais / Facebook

Selon les estimations, l’écocontribution des poids lourds pourrait générer un milliard d’euros sur dix ans au profit de la région Grand Est, ce qui lui permettra de restaurer ses routes régionales. Cette taxe est similaire à celle indiquée sur ces panneaux méconnus qui concernent l'écotaxe sur les transports de marchandises.

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Un système qui va s’étendre

Cette mesure ne plaît pas aux conducteurs de poids lourds qui se sont récemment mobilisés contre cette nouveauté. Des négociations sont en cours pour trouver un accord entre les différents acteurs.

Pourtant, malgré les contestations des transporteurs, ce système devrait s’étendre et des boîtes bleues pourraient apparaître dans toute la France. 525 kilomètres de route sont concernés dans le Grand Est, dont 145 kilomètres dans le département de la Marne, sur la RN4 et la RN44.

Pour le moment, ces bornes ne sont pas encore opérationnelles et devraient être mises en service le 2 avril 2027.