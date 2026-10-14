Ce radar ne tient pas compte de la vitesse mais peut flasher les automobilistes : testé à Paris, il pourrait s'étendre à toute la France

Les automobilistes ne devront plus uniquement surveiller leur compteur sur les routes. Un nouveau radar a une toute autre mission et son dispositif est actuellement testé en France.

À l’approche d’un radar sur les routes, les automobilistes ont généralement tendance à lever le pied de l’accélérateur. Il faut dire que les radars n’ont aucune pitié. Si vous roulez à une vitesse inférieure à 100 km/h -par exemple 50 km/h- mais que vous dépassez la limite autorisée de 5 km/h -vous atteignez 56 km/h-, le radar flashe.

Pourtant, il existe bel et bien des radars qui ne mesurent pas la vitesse des véhicules. En voici un nouveau que redoutent désormais les Français.

De nouveaux radars bientôt sur les routes

Il y a un an, on pensait que de nouveaux radars allaient faire leur entrée sur les routes françaises. Ces radars devaient avoir pour mission de détecter l’utilisation du téléphone au volant, l’absence du port de la ceinture et le non-respect des distances de sécurité.

Ces nouveaux dispositifs devaient entrer en vigueur cette année, finalement il n’en est rien. La Sécurité routière a mis les choses au clair et démenti sur le sujet. En revanche, il y a bien un autre radar qui sévit sur les routes et qui s’attarde sur d’autres infractions.

Un radar qui mesure le niveau de bruit des véhicules en circulation

Crédit photo : Natalya Vilman/ iStock

Le radar sonore Hydre est différent de ses congénères. Développé par l’association Bruitparif, Hydre est équipé de microphones et de caméras, renseigne le site Auto News. Son but : mesurer le bruit émis par les véhicules et sanctionner ceux qui dépassent le seuil limite autorisé, fixé à 85 dB.

Ainsi, un scooter, une moto ou une voiture de sport trop bruyant et c’est le flash direct. Auto News avance également que des dispositifs présents sur certains scooters pourront permettre de contrôler tout stationnement impayé ou irrégulier par ce même radar.

Une amende pouvant aller jusqu’à 135 euros

Pour les automobilistes, impossible de savoir de quel radar il s’agit quand ils en verront sur les routes. Hydre ressemble aux radars classiques alors que sa fonction est toute autre.

Si Hydre détecte que le niveau de bruit d’un véhicule en circulation est trop élevé, il photographie donc la plaque d’immatriculation d’où il provient.

Les automobilistes flashés encourent une amende minorée de 90 euros si le paiement est effectué sous 15 jours. Dans le cas contraire, l’amende forfaitaire s’élève à 135 euros, indique le site des ministères de la Transition Écologique et des Transports.

Pour le moment, l’expérimentation de ce dispositif est en cours dans plusieurs collectivités dont Paris, Nice et Toulouse. À terme, Hydre pourrait s’étendre dans toute la France.