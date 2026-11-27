À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, le magasin Gamm Vert Grand Sud liquide ses stocks avant sa fermeture définitive annoncée pour le 31 décembre 2026.

À Marmande, dans le Lot-et-Garonne, l’enseigne Gamm Vert s’apprête à fermer l’un de ses deux magasins le 31 décembre prochain. L’occasion pour les clients de se ruer sur les promotions pendant la période de liquidation des stocks.

Période Black Friday oblige, c’est le moment de faire de bonnes affaires. Cependant, il existe d’autres moyens d’accéder à des produits neufs à prix réduit, notamment quand un magasin s’apprête à fermer ses portes. Un déstockage chez Leroy Merlin à Paris avait également accompagné l’annonce de la fermeture d’un magasin.

C’est le cas de l’un des deux magasins Gamm Vert, situé à Marmande, dans le Lot-et-Garonne. En effet, le magasin Gamm Vert Marmande Grand Sud, situé route de Tonneins, ferme définitivement ses portes le 31 décembre 2026. Le second magasin de la commune, situé route de Bordeaux, reste ouvert et continue son activité.

Un magasin pas assez rentable

Selon le journal Sud Ouest, la fermeture fait suite à une baisse d'activité sur la zone sud et s'accompagne d'une liquidation des stocks avant le 31 décembre. La fermeture définitive du magasin Gamm Vert Marmande Grand Sud a été rendue publique autour du 21 novembre 2026 sur les réseaux locaux, avant d'être officiellement confirmée par le groupe Auraia dans la presse le 25 novembre 2026.

Selon le groupe coopératif Auraia (anciennement Terres du Sud), propriétaire du magasin, le potentiel commercial de l'entrée sud de Marmande est trop faible pour rentabiliser un deuxième point de vente dans la même ville. Cette zone a d'ailleurs déjà été fragilisée par le déménagement récent de l'enseigne Decathlon.

Une baisse de la consommation des ménages

Le groupe a estimé qu'il n'était plus viable de maintenir deux magasins à Marmande alors qu'un autre point de vente se situe à proximité immédiate, à Tonneins. L'activité est donc recentrée sur le magasin historique de la route de Bordeaux, implanté depuis 1996.

Par ailleurs, à l'échelle du réseau, le groupe Auraia a constaté un recul général des dépenses des ménages consacrées aux loisirs et à l'équipement du jardin. Pour préserver sa rentabilité et éviter de faire supporter des pertes financières aux agriculteurs de la coopérative, le groupe réduit progressivement son maillage de magasins jugés moins performants.

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Liquidation des stocks jusqu’au 31 décembre 2026

Cinq emplois sont concernés par cette fermeture. Les quatre salariés en CDI ont reçu une proposition de reclassement au sein du réseau Gamm Vert, tandis que le contrat d'un salarié en CDD prendra fin le 31 décembre 2026.

Actuellement, le déstockage se déroule directement en rayon sur les horaires habituels d'ouverture (du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30), dans la limite des stocks disponibles avant le 31 décembre.

Les pourcentages exacts de réduction par rayon ne sont pas publiés en ligne par l'enseigne et sont affichés directement en magasin. Les articles non écoulés et les activités du site seront progressivement redistribués vers le magasin historique de Marmande (route de Bordeaux).