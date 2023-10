Hallux Valgus : d'où vient cette déformation du pied qui touche à 90% les femmes et comment la soigner ?

Avez-vous déjà entendu parler d'une affection appelée hallux valgus ? On parle plus couramment d'oignon pour désigner cette déviation anormale du gros orteil vers son voisin. Au fil du temps, une boule osseuse se forme sur l'intérieur du pied. Mais pourquoi ce phénomène touche-t-il surtout les femmes ?

Une déformation progressive du pied

Cette déformation du pied s'installe de manière progressive. Arrivée à un stade avancé, elle peut devenir douloureuse. Et parfois, même, handicapante car certaines personnes souffrant d'un hallux valgus rencontrent beaucoup de difficultés à trouver des chaussures confortables pour leurs pieds.

Neuf fois sur dix, c'est une femme qui se retrouve dans cette situation délicate. Car non seulement douloureux et handicapant, l'hallux valgus est inesthétique. Ainsi, il peut occasionner des complexes chez certains patients.

L'hallux valgus touche un homme pour neuf femmes, la faute aux chaussures ?

En latin, hallux valgus signifie "le premier orteil dévie vers l'extérieur". Et ce mouvement progressif entraîne un décalage de l'articulation. C'est ce qui explique la formation de cette boule osseuse plus communément appelée oignon.

D'après les chiffres de la CPAM, 30 % de la population Française est concernée dont 90 % de femmes.

Pour comprendre cette inégalité, les journalistes de TF1 ont interrogé un orthopédiste. D'après cet expert, les chaussures sont en cause.

Plusieurs causes peuvent expliquer cette déviation du gros orteil

L'orthopédiste interrogé par TF1 a expliqué que les pieds sont élastiques et ajustent leur forme en fonction des chaussures qu'ils portent. Avec un modèle à talon et à bout pointu, le poids du corps se porte en permanence sur l'avant du pied. Ce phénomène peut entraîner cette fameuse déviation progressive du gros orteil.

À cette cause, le médecin a ajouté la ménopause. En effet, cette période s'accompagne d'un relâchement des structures fibreuses. Or, celui-ci peut entraîner l'élargissement de la partie avant du pied. Et si ce dernier se trouve à l'étroit dans la chaussure, la déformation est inévitable.

Il faut aussi ajouter le facteur héréditaire pour expliquer la survenue de l'hallux valgus. Car dans 25 % des cas, on constate que cette pathologie concerne aussi la génération précédente.

Si les deux premières causes ne concernent pas les hommes, c'est le cas pour l'hérédité. Et c'est aussi le cas pour le dernier facteur énoncé par l'orthopédiste : un mauvais positionnement du pied. En effet, certaines personnes ont tendance à faire basculer leurs pieds vers l'intérieur quand ils marchent. Ce mouvement tend à pousser le gros orteil vers l'extérieur.

Crédit photo : iStock

Une affection à la fois douloureuse et handicapante

Dans tous les cas, cette déviation s'opère de manière progressive. Mais la vitesse à laquelle la situation se dégrade dépend principalement des chaussures portées. Malheureusement, la douleur peut se faire sentir assez tôt, dès lors que l'articulation est déformée. Mais à terme, ce n'est plus l'articulation qui cause des douleurs, mais la boule osseuse. Car dans la chaussure, celle-ci est compressée.

À ce stade, trouver des chaussures adaptées devient donc très compliqué. Bien souvent, les personnes souffrant d'un hallux valgus avancé sont contraintes de choisir une taille au-dessus pour se sentir à l'aise.

À savoir qu'il est possible de traiter cette affection grâce à une opération chirurgicale. Le but étant de repositionner l'os pour corriger cette déformation. Attention, cette intervention se révèle douloureuse et impose une immobilisation du pied pendant plusieurs semaines. En outre, elle sera suivie du port de semelles orthopédiques pour éviter que le phénomène ne se répète.