Automobilistes : une vignette numérique sera obligatoire en Belgique dès le 1er mai 2027, même pour les conducteurs français

Une vignette numérique est prévue dès mai 2027 sur les autoroutes et routes régionales belges, avec jusqu’à 210 euros d’amende pour les véhicules concernés.

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Une caméra sur une autoroute belge

Dès le 1er mai 2027, les automobilistes devront respecter une nouvelle règle pour circuler sur les autoroutes et routes régionales de Belgique. À partir de cette date, une vignette sera obligatoire pour les voitures, camionnettes et camping-cars concernés dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes.

En effet, les automobilistes auront l’obligation d’avoir une vignette numérique, liée à la plaque d’immatriculation de leur véhicule, pour circuler sur les autoroutes et routes régionales belges. Cette mesure a pour but de financer l'entretien du réseau routier, remplacer les péages traditionnels et inciter les automobilistes à investir dans des véhicules moins polluants.

Une vignette obligatoire

Le prix de cette vignette sera de 90 à 125 euros par an, selon les caractéristiques environnementales du véhicule. Plus votre voiture est polluante, plus le coût de la vignette sera élevé. Selon RTL Info, pour vérifier que les automobilistes seront en règle, des contrôles vont être effectués à l’aide de caméras ANPR, capables de lire et de reconnaître les plaques d’immatriculation des véhicules.

À terme, tous les portiques fixes que l’on trouve sur les autoroutes seront équipés de systèmes de reconnaissance de plaques d’immatriculation, afin de contrôler les conducteurs en continu.

“Les données issues de ces lectures seront transmises au centre de contrôle VLABEL, où des agents examineront et valideront les images avant l’émission des amendes”, a expliqué Ben Weyts, ministre flamand du Budget.

Trois phases de contrôles

En Flandre, la mise en place de ces contrôles sera progressive et se déroulera en trois phases. La première, du 1er mai au 30 juin 2027, sera consacrée à la sensibilisation des automobilistes. Les personnes interpellées qui n’auront pas encore de vignette à cette période auront un rappel à l’ordre et seront invitées à régulariser leur situation, sous peine de se voir infliger une amende. En France, la question des sanctions se pose aussi pour les pneus hiver obligatoires.

Lors de la deuxième phase, du 1er juillet 2027 au 29 février 2028, des caméras ANPR mobiles seront déployées et permettront de “cibler et intercepter les contrevenants, dresser les amendes et inscrire les véhicules concernés sur une liste noire”.

La phase 3 sera appliquée à partir du 1er mars 2028, lorsque l’ensemble des portiques sera équipé de caméras ANPR capables de contrôler les automobilistes 24 h/24 et 7 j/7.

La suite après cette vidéo

Jusqu’à 210 euros d’amende

Si vous continuez de rouler sans vignette, vous risquerez une amende de 70 euros. Le montant de cette contravention pourrait doubler voire tripler en cas de récidive et monter jusqu’à 210 euros.

Cette nouveauté concerne les Belges, mais aussi les étrangers qui circuleront sur les axes concernés du pays. Ainsi, si vous prévoyez d’emprunter ces axes avec un véhicule concerné à partir du 1er mai 2027, pensez à acheter cette vignette obligatoire pour éviter une amende salée.

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Voiture Belgique

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Titulaire d’un master 2 en journalisme, Lisa Guinot compte cinq ans d’expérience en presse écrite et web. Chez Demotivateur, elle couvre l’actualité généraliste, les sujets de société et la vie pratique, ainsi que l’environnement et la cause animale.

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