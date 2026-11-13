« On change seulement de nom » : près du Mans, la Maison de la Literie vide son magasin jusqu'à -50 % jusqu'au 30 novembre

Si vous voulez profiter de belles promotions sur des lits, matelas et sommiers, rendez-vous dans ce magasin de la Maison de la Literie pour profiter de promotions jusqu’à -50 %.

La Maison de la Literie est une enseigne qui propose une large sélection de matelas, sommiers, ensembles de literie, linge de lit et mobilier. Si vous avez besoin d’acheter du nouvel équipement pour aménager votre chambre à coucher, rendez-vous dans l’un des magasins de la Maison de la Literie, qui liquide ses stocks.

Il s’agit du magasin situé à La Chapelle-Saint-Aubin, près du Mans, dans la Sarthe.

Une liquidation totale

Une liquidation totale est en cours dans cette boutique depuis le 1er octobre et finira le 30 novembre 2026. Il vous reste encore quelques jours pour visiter ce magasin et dénicher de bonnes affaires.

Malgré cette liquidation, il n’y aura pas de changement en interne, comme le précise Actu Le Mans. Contrairement à Alinéa qui a définitivement fermé ses portes après sa liquidation, la Maison de la Literie va simplement changer de nom d’enseigne.

La boutique change de nom

S’il s’appelait la Maison de la Literie à son ouverture, le magasin va devenir L’Art du sommeil. Une occasion pour les gérants de "garder la proximité avec les clients tout en faisant de nouvelles choses".

“On change seulement de nom. Ce sera toujours la même direction, les mêmes équipes et la même famille à la tête du magasin depuis près de 40 ans”, a indiqué Anne Blaison, associée en charge du magasin.

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Des promotions jusqu’à -50 %

Avant de changer de nom, l’enseigne propose donc une liquidation totale, dont l’idée est de “vider le magasin”, comme l’indiquent les gérants. Tout comme lors du grand déstockage de ce magasin Gamm Vert, vous pourrez retrouver des promotions allant jusqu’à -50 % afin d’écouler le maximum de stocks possible.

Le magasin de la Maison de la literie est situé au 14, rue du Moulin aux moines à La Chapelle-Saint-Aubin et est ouvert le lundi de 14 h à 19 h et du mardi au samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. Ne manquez pas d’y aller avant le 30 novembre pour dénicher des produits à petits prix.