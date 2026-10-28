Bois de chauffage gratuit pour l'hiver : dans cette commune, 80 m³ sont donnés à qui veut les prendre, sans condition de revenus

Vous cherchez du bois pour vous chauffer cet hiver ? Bonne nouvelle ! Une commune propose 80 m3 de bois de chauffage gratuit pour les personnes qui en ont besoin.

L’automne est là, les températures baissent de plus en plus et le froid commence à s’installer. De nombreux foyers ont déjà rallumé le chauffage. Pour d'autres, il est temps de rallumer le poêle à bois ou la cheminée.

Mais pour cela, il faut trouver du bois pour se chauffer et face à la hausse des coûts de l’énergie, cela peut être difficile si l’on ne veut pas se ruiner.

Du bois de chauffage gratuit

Si c’est votre cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous ! La commune de Pouancé, en Maine-et-Loire, propose actuellement du bois de chauffage gratuit à quiconque en aurait besoin. Cette opération solidaire a été initiée par l’association Ombrée services environnement (OSE), qui aide à la réinsertion professionnelle d’une trentaine de personnes.

Cette association aide à la réinsertion dans les métiers de l’entretien, des espaces verts et de la garde d’enfant. L’atelier chantier d’insertion, à l’origine de cette initiative, œuvre dans le reconditionnement de palettes et emploie 20 salariés. Ainsi, le bois de chauffage gratuit vient de ces palettes.

“Ces morceaux de bois résultent de la déstructuration des palettes que nous démontons. Le bois est donné à qui veut le prendre. Il suffit de venir le charger dans une remorque, aux heures d’ouverture de l’entreprise OSE”, explique Manuel Doumeau, le directeur de l’unité, à Ouest-France.

Venir sur les lieux avec une remorque

Au total, un stock de 80 m³ de bois de chauffage est mis à la disposition des habitants de Maine-et-Loire. Cette opération solidaire a déjà eu lieu l’année dernière et a été renouvelée cette année. Elle permet de donner une seconde vie au bois des palettes. Il s’agit d’un bois de qualité qui n’est pas traité chimiquement et qui peut être utilisé dans les poêles et les cheminées sans danger. La récupération de bois pour se chauffer appelle aussi à la vigilance concernant les chutes de terrasse traitées.

Tout le monde peut bénéficier de cette opération. Aucune condition de revenus n’est demandée, le bois est offert à tous dans la limite des stocks disponibles. Il suffit simplement de venir avec son propre véhicule et sa remorque. En échange, l’association demande simplement une contribution symbolique comme des gâteaux, du café, des tisanes ou des boissons sans alcool pour les salariés de l’association.

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Où trouver le bois de chauffage ?

Si vous avez besoin de bois de chauffage et que vous vivez à proximité de Pouancé, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! Rendez-vous aux locaux de l’association OSE situés au 7, zone industrielle de la Pidaie. Les locaux sont ouverts du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, ainsi que le vendredi matin de 9 h à 11 h.

Pour savoir s’il reste encore du bois ou pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter directement l’association au 02 41 92 64 23. Une opportunité à ne pas manquer à l’approche de l’hiver !